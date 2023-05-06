Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Karabük'te tanıtıldı

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un Karabük'te tanıtımı yapıldı.

Vali Fuat Gürel'in kullandığı ve AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal'ın da bulunduğu Togg, kent merkezinde vatandaşların yoğun ilgisi dolayısıyla güçlükle ilerleyerek Kemal Güneş Caddesi'ne geldi.

Burada düzenlenen tanıtım töreninde konuşan Gürel, Türkiye'nin en önemli kazanımlarından birini bugün Karabük'te ağırladıklarını söyledi.

Togg'un hayırlı olmasını dileyen Gürel, kısa sürede kentin sokaklarında bu araçtan çok sayıda görüleceğini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Ünal da bugün milli bir gurur yaşadıklarını belirterek, Togg'un hayırlı olmasını diledi.

Tanıtıma, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve Karabük Milletvekili adayı Cem Şahin, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt ile AK Parti Karabük Milletvekili adayı Ali Keskinkılıç da katıldı.

"Anadolu kırmızısı" otomobili inceleyen Karabüklüler, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ünal ve Şahin de araçla şehir turu atarak, sevgi gösterisinde bulunan kent sakinlerini selamladı.