Türkiye'nin yerli otomobili Togg, İslahiye'de öğrencilere tanıtıldı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde öğrenciler, yerli otomobil Togg'u inceledi.

Şehit Ömer Uygun Anadolu İmam Hatip Lisesinin İslahiye Ticaret Odası işbirliğiyle etkinlik kapsamında okulun bahçesine getirilen Türkiye'nin yerli ve milli elektrikli otomobili Togg, öğrencilere tanıtıldı.

Öğrenciler, yakından inceleme fırsatı buldukları araçla ilgili bilgi aldı, Togg'la fotoğraf çektirdi.

Okul Müdürü Halim Erol, Türkiye'nin kültürel zenginliğini gelecek nesillere aktarmak istediklerini ifade etti.

İslahiye Ticaret Odası Başkanı Selahaddin Türkmen'e teşekkür eden Erol, "Gurur duyduğumuz Togg'u okul bahçemizde sergiledik. Milli gururu öğrencilerimizle birlikte bir kez daha yaşadık." dedi.