Üye Girişi
Haberi Paylaş
Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Havza'da tanıtıldı

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Havza'da tanıtıldı

Güncel Haberler

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Samsun'un Havza ilçesinde sergilendi.

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Samsun'un Havza ilçesinde sergilendi.

Kevser Parkı Meydanı'na getirilen Togg, vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Vatandaşlar aracın içini inceleyerek fotoğraf çektirdi.

Vatandaşlar, Togg ile gurur duyduklarını belirtti.

Aracı inceleyen Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, yerli otomobil hamlesinin Türkiye'yi dünyada rekabet edebilen bir ülke yapacağını belirterek, "Bu gurur hepimizin. 'Yapamazsınız, satamazsınız, fabrikası yok' diyenler hüsrana uğradı. Bize bu gururu yaşatan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel

yerli oto Türkiye Samsun TOGG Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title