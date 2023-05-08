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Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Hatay Dörtyol'da sergilendi

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Hatay Dörtyol'da sergilendi

Güncel Haberler

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, tanıtım çalışmaları kapsamında Hatay'ın Dörtyol ilçesinde vatandaşların beğenisine sunuldu.

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, tanıtım çalışmaları kapsamında Hatay'ın Dörtyol ilçesinde vatandaşların beğenisine sunuldu.

Tanıtım için ilçeye getirilen T10X, Atatürk Anıtı önünde sergilendi.

Togg'a yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, tanıtılan araçla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel

Türkiye Dörtyol Hatay TOGG Güncel Haberler

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