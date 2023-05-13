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Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Hatay'da Valilik envanterine alındı

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Hatay'da Valilik envanterine alındı

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Hatay'da Valilik envanterine alınan Türkiye'nin yerli otomobili Togg, depremzede tarafından kullanıldı.

Hatay'da Valilik envanterine alınan Türkiye'nin yerli otomobili Togg, depremzede tarafından kullanıldı.

Hatay Valiliği önüne getirilen Togg'u vatandaşlar inceleme fırsatı buldu.

Aracın yanına gelen depremzede Kerimcan Biter (23) direksiyonuna geçtiği Togg'u kullandı.

Depremde annesini, babasını, kız kardeşini kaybeden ve konteynerde kalan Biter, "Togg'un Hatay Valiliği'ne geldiğini öğrendim. Burada aracı incelerken durumumu anlattığımda Valilik tarafından aracı kullanmam teklifinde bulunuldu. Ardından da aracı bir süre kullandım. Togg'u çok beğendim. Aracın kliması ve yol tutuşu güzel. Tam elektronik ve dijital bir araç. Bana bu aracı kullanma imkanını sağlayan Hatay Valiliği'ne teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel

Hatay Valiliği Türkiye Hatay TOGG Güncel Haberler

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