Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Gaziantep'te vatandaşlarla buluştu
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Gaziantep'te tanıtılan Türkiye'nin otomobili Togg'a vatandaşlar ilgi gösterdi.
Gaziantep'te tanıtılan Türkiye'nin otomobili Togg'a vatandaşlar ilgi gösterdi.
Aracın SUV modeli, kentteki bir alışveriş merkezinin önünde oluşturulan alanda sergilendi.
Togg'u çok beğendiklerini belirten otomobil meraklıları, araçla fotoğraf ve video çektirdi.
"Anadolu kırmızısı" otomobili inceleyen Gaziantepliler, aracın içine oturarak deneyimleme fırsatı da buldu.
Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel