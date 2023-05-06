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Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Erzurum'da tanıtıldı

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Erzurum'da tanıtıldı

Güncel Haberler

Erzurum sokaklarına çıkarılan Türkiye'nin yerli otomobili Togg, vatandaşların ilgisini çekti.

Erzurum sokaklarına çıkarılan Türkiye'nin yerli otomobili Togg, vatandaşların ilgisini çekti.

Kente getirilen ve rengini yöreye özgü "Oltu" taşından alan yerli araç, vatandaşların da otomobilleriyle katıldığı konvoy eşliğinde cadde ve sokaklarda boy gösterdi.

Vatandaşların ilgisini çeken Türkiye'nin yerli otomobili, beğeni topladı.

Sokaklarda aracı durduran bazı vatandaşlar, fotoğraf çektirdi.

AK Parti İl Başkanlığı, yerli aracın Erzurum sokaklarındaki gezintisini, hazırladığı "Togg yuvada" başlıklı kliple sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel

Erzurum Türkiye Tragger TOGG Güncel Haberler

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