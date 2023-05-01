Türkiye'nin yerli otomobili Togg Elazığ'da tanıtıldı

Togg'un ilk akıllı cihaz modeli T10X'in Elazığ'da tanıtımı yapıldı.

AK Parti Elazığ İl Başkanlığı tarafından Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde yapılan tanıtımda kula rengi Togg, vatandaşlara tanıtıldı.

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'u ilgi ve merakla inceleyen Elazığlılar, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Aracın sahibi Turgay Akgün, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin yerli ve milli otomobilini teslim almanın heyecanını yaşadığını söyledi.

Türkiye'de bu heyecanı yaşayan 10 kişiden biri olduğunu kaydeden Akgün, şunları kaydetti:

"Bu otomobile bir araç demiyorum bu bir akıllı cihaz. Akıllı cihaz olduğunu kullandıktan sonra anladık. İhtiyaç duyduğunuz her türlü probleme çözüm üretebilen sistemler mevcut. Bir bilgisayardan çok daha fazlası var. En gurur verici tarafı tamamen Türk mühendisleri tarafından yapılmış olmasıdır. Bu ürünün ortaya çıkmasına vesile olan herkesi yürekten kutluyorum. Müthiş bir iş başarmışlar bugüne kadar kullandığımız hiç bir araca benzemiyor. Bu araçta olan özellikler hiç bir araçta yok."

AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım da otomobili Elazığ'da görmekten heyecan duyduklarını söyledi.

Vatandaşların otomobile büyük ilgi gösterdiğini ifade eden Yıldırım, Türkiye'nin markası olan Togg'un sahibine hayırlı olmasını diledi.

Türkiye'de 60 yıllık bir hasretin son bulduğunu dile getiren Yıldırım, şöyle konuştu:

"Biz bugün gerçekten çok sevinçli ve mutluyuz. Bu eserin mimarı Recep Tayyip Erdoğan'dır. İki yıl önce bu projeye başladı. İnanmak istemediler, yalanladılar, bunun fabrikası yok dediler. Böyle bir araç üretilmiyor dediler. İki yıl boyunca bu yalanlarla boğuşup durdular. Oysa ki Togg bir taraftan banttan yürüyerek iniyordu. Şimdi bizim 60 yıllık bir hasretimizi bitirdi. Togg şimdi Elazığ'da inşallah bundan sonra daha hızlı bir seri üretimle imkanı olan bütün vatandaşlarımız buna kavuşacak."

AK Parti Elazığ milletvekili adayları Erol Keleş, Ejder Açıkkapı, Mahmut Rıdvan Nazırlı, Mücahit Yanılmaz ve Murat Öz de konuşma yaptı.