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Türkiye'nin yerli otomobili Togg Bolu'da tanıtıldı

Türkiye'nin yerli otomobili Togg Bolu'da tanıtıldı

Güncel Haberler

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un Bolu'da tanıtımı yapıldı.

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un Bolu'da tanıtımı yapıldı.

"Anadolu kırmızısı" rengindeki araç, Hükümet Meydanı'nda sergilendi.

Otomobile yoğun ilgi gösteren kent sakinleri, aracı yakından inceledi, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Umut Kutlu, yerli otomobili yakından görmekten mutlu olduğunu belirterek, Togg'un ülkenin ve Türkiye'nin gururu olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel

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