Türkiye'nin yerli otomobili Togg Amasya'da sergilendi

AMASYA'da ilk kez sergilenen yerli ve milli otomobil Togg, halktan yoğun ilgi gördü.

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un gemlik mavisi SUV modeli, ilk kez getirildiği kent merkezinde bulunan tarihi Saraydüzü Kışla Binası önünde sergilenmeye başlandı. Togg'u görmeye gelenler, araca yoğun ilgi gösterdi. Gruplar halinde Togg'u yakından inceleme fırsatı Amasyalılar şoför koltuğuna oturup fotoğraf çekindi. 7 bin 615'inci Togg talihlisi Uğur Mutlu, 'Yerli ve milli olduğu için Togg'u tercih ettim. Çok heyecanlıyım, çıkması için çok dua ettim. Allah'ın izni ile çıktı. Şimdiden arabayı test etme imkanım oldu. Ağustos'ta inşallah arabamı teslim alacağım dedi. Togg'un Amasya'ya gelmesiyle gurur duyduğunu ifade eden Şevval Güldal ise, ' Atatürk Samsun'dan sonra il durak yeri Amasya'ydı. Togg'un da Amasya'ya gelmesi bize gurur verdi? ifadelerini kullandı.(DHA)