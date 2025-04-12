Kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı İstanbul'da yakalandı

Bir suç örgütü lideri için daha yolun sonu
Doktorlardan kadın hastalar için çirkin ifadeler! Sapıkça mesajları ifşa oldu

Doktorlardan kadın hastalar için çirkin ifadeler! Sapıkça mesajları ifşa oldu
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek: Hiç evladının ölmesini isteyen anne gördünüz mü?

"Hiç evladının ölmesini isteyen anne gördünüz mü?"
Antalya Diplomasi Forumu'ndan dikkat çeken kareler! Bakan Fidan görür görmez sarıldı

Antalya'dan dikkat çeken kareler! Bakan Fidan görür görmez sarıldı

Türkiye'nin Yerli Elektronik Harp Sistemi: F-16 EDPOD Testleri Başarıyla Tamamlandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜBİTAK BİLGEM tarafından geliştirilen F-16 EDPOD, radar sinyal algılama ve elektronik harp alanında önemli yetenekler kazandırıyor. Tüm testleri başarıyla tamamlayan sistem, Türkiye'nin savunma teknolojilerinde dışa bağımlılığı azaltacak.

TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen radar sinyal algılayıcı taktik elektronik destek podu F-16 EDPOD, Türkiye'nin elektronik harp alanında kritik yetkinlik kazanmasını sağlayacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamada, gerçek radar sistemlerine karşı gerçekleştirilen tüm testleri başarıyla tamamlayan F-16 EDPOD'a ilişkin ayrıntılar paylaşıldı.

Buna göre, F-16 uçaklarına entegre radar sinyal algılayıcı F-16 EDPOD'un, düşman hedef ve takip radarları, füze güdüm radarları ve hedef aydınlatma radarlarına ait sinyalleri algılama, çevresel tehditleri tanımlayarak kayıt altına alma, yüksek kapasiteyle ham veri kaydı ve hassas konum belirleme gibi yetenekleri bulunuyor.

F-16 EDPOD, muadili yurt dışı menşeli sistemlerle karşılaştırıldığında, savunma teknolojileri alanındaki dışa bağımlılığı azaltmasıyla Türkiye'ye elektronik harp alanında kritik yetkinlik kazandırıyor.

F-16 EDPOD, görev sonrası analizlerde büyük öneme sahip radar temas ve konum bilgileri ile işaretlerini yüksek kapasiteyle kaydedebilirken tespit edilen tehdit bilgilerini, anlık olarak belirli veri kanallarıyla diğer silahlı kuvvet unsurlarıyla paylaşılabilecek şekilde tasarlandı.

Tüm testleri başarıyla tamamladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TÜBİTAK BİLGEM İleri Teknolojiler Araştırma Enstitüsü (İLTAREN) ana yükleniciliğinde geliştirilen sistemin testlerine ilişkin bilgi verdi.

Kacır, F-16 EDPOD'un yapılan tüm testleri başarıyla tamamladığını belirterek, ülkenin ihtiyaç duyduğu kritik altyapıları ve özgün teknolojileri geliştirmek için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Pod nedir?

Pod, hava araçlarının dış gövdesine entegre edilen ve farklı görevler için özelleştirilebilen modüler sistemler olarak öne çıkıyor. Pod, göreve uygun donanımlarla yapılandırılabilir, hızlı entegrasyon sağlayarak, operasyonel esneklik sunuyor.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.