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Türkiye'nin yerli aracı Togg'a Avcılar'da yoğun ilgi

Türkiye'nin yerli aracı Togg'a Avcılar'da yoğun ilgi

Güncel Haberler

Türkiye'nin yerli arabası Togg, Avcılar'da halkın beğenisine sunuldu.

Türkiye'nin yerli arabası Togg, Avcılar'da halkın beğenisine sunuldu.

AK Parti Avcılar İlçe Başkanlığı koordinesinde, Türkiye'nin yerli aracı Togg, Marmara Caddesi'nde halka tanıtıldı.

Vatandaşlar Togg'a yoğun ilgi gösterirken, Togg'u görmeye gelenler aracın içine binerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Togg, Marmara Caddesi'nde gün sonuna kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA / İbrahim Halil Aktürk - Güncel

Avcılar Türkiye Marmara TOGG Güncel Haberler

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