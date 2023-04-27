Türkiye'nin yeni seyir füzesi KEMANKEŞ ortaya çıktı

Baykar tarafından geliştirilen mini akıllı seyir füzesi BAYRAKTAR KEMANKEŞ ilk kez TEKNOFEST'te tanıtıldı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde bu yıl yeniden İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST kapılarını açtı.

İnsansız hava aracı üreticisi Baykar, festival kapsamında mini akıllı seyir füzesi BAYRAKTAR KEMANKEŞ'i ilk kez sergiledi.

Baykar Platform Mühendislik Takım Lideri Burak Özbek, AA muhabirine, BAYRAKTAR KEMANKEŞ'in, stratejik hedeflere Bayraktar TB2 ile taarruz kabiliyetini artırmak için geliştirildiğini söyledi. Özbek, füzenin, Bayraktar TB2'nin yanı sıra geliştirdikleri diğer tüm insansız hava araçlarıyla entegre olabildiğini bildirdi.

Füzenin ismini en zorlu şartlarda hedeflerini tam isabetle vuran okçulardan aldığı bilgisini veren Özbek, "Biz de aynı isabeti mini seyir füzemizle sağlayacağımız için ismini KEMANKEŞ koyduk." dedi.

BAYRAKTAR KEMANKEŞ'in muharebe sahasında sağlayacağı avantajlara değinen Özbek, şöyle konuştu:

"Şu anda kullandığımız lazer güdümlü mühimmatlarda hedefe yaklaşmanız, hedefi görmeniz gerekiyor. Bu da sizi risk bölgesine sokuyor. KEMANKEŞ özelinde TB2 veya ana platform uçakla havadan havaya haberleşme sağladığımız için, çok daha uzak mesafeden, riskli bölgeye girmeden bile düşman unsurlarına taarruz yapabilecek bir kabiliyete erişmiş oluyoruz. Kendi üzerinde gimbal sistemi ve yapay zekayla görüntü işleyerek de hedefe taarruz gerçekleştirebiliyor. Aynı zamanda kendi üzerinde karışıma dirençli GNSS sistemleriyle elektronik harp ortamlarında da görev yapabiliyor. Bu anlamda TB2'nin kabiliyetlerini çok artıracağını düşünüyorum."

Çalışmalarına geçen yıl başladıkları seyir füzesi için uçuş testleri aşamasında olduklarını bildiren Özbek, uçuş testlerinin devam ettiğini, bu yıl seri üretime başlamayı hedeflediklerini kaydetti. Özbek, TEKNOFEST sonrası 1-2 ay içinde ilk atışı gerçekleştirmeyi planladıklarını, sonrasında motorlu uçuş testleri yapılacağını anlattı.

6 kilogram harp başlığı, 1 saat havada kalma

Burak Özbek, BAYRAKTAR KEMANKEŞ'in teknik özelliklerine ilişkin soruya da şu yanıtı verdi:

"KEMANKEŞ'in toplam ağırlığı 35 kilogram. 6 kilogram ağırlığında harp başlığımız var. Yani düşündüğümüz zaman aslında TB2'nin taşıdığı mühimmatlara benzer ağırlıkta bir harp başlığı ağırlığı var. Dolayısıyla tahrip etkisi onlara benzer olacaktır. Ek olarak üzerinde jet motoru olduğu için yani mini bir seyir füzesi gibi de düşünebiliriz. Bahsettiğim haberleşme menzili şu anda 50 kilometre, ileride 100 kilometreye gidecek ama kendi uçuş menzilini düşündüğümüz zaman 250 kilometre kadar gidebiliyor. Bir saate yakın havada kalabiliyor. Bütün irtifa, uçuş hızı, sıcaklık veya hedef bilgilerini, aynı zamanda kamera görüntüsünün tamamını TB2'ye aktarıyor ve TB2'nin yer kontrol istasyonuna iniyor. Bu bağlamda düşündüğümüz zaman TB2 ile zaten belli bir mesafeye gidiyorsunuz, ek olarak bir de KEMANKEŞ ile gittiğiniz zaman çok ciddi, 400 kilometrelere varan menzillerden bahsediyoruz."

Bayraktar TB2'nin yetenekleri daha da artacak

Bayraktar TB2'nin KEMANKEŞ ile kazanacağı yeteneklere dikkati çeken Özbek, şunları kaydetti:

"Arada haberleşme olduğu için çok uzak mesafeden görüntü alabileceğiz. Çok uzak mesafeden TB2'nin yönettiği başka bir insansız hava aracı gibi düşünebilirsiniz. Mühimmat için lazer güdümlü olduğundan bahsetmiştik. Lazer güdüm için hedefi görmeniz lazım. Artık TB2'den görmeden bile bir hedefe taarruz gerçekleştirebileceksiniz. Düşman hattının arkasındaki çok stratejik hedeflere karşı TB2'yi çok daha etkin şekilde kullanılabilecek hale getirecek."