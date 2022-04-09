Türkiye'nin Yeni Pazar Başkonsolosluğu bir yıldır hizmet veriyor

Sırbistan'ın Yeni Pazar kentindeki ilk Türk Başkonsolosu Başar Başol, görevini büyük bir heyecan ve gururla yerine getirdiğini söyledi.

Yeni Pazar ile meslek yaşamında ilk kez başkonsolosluk görevine getirildiğini ifade eden Başol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türkiye- Sırbistan arasındaki ilişkiler tarihi zirvesini yaşamaktadır. Başkonsolosluğumuzun açılması bu zirve döneminin taçlanması olmuştur." diye konuştu.

Sancak Bölgesinin kalkınması ve Sancaklıların daha müreffeh yaşama kavuşması yönünde gayret sarf ettiklerini ifade eden Başol, "Sancaklı kardeşlerimizi, Türkiye ile Sırbistan arasında dostluk köprüsü olarak görüyoruz. Ben ve mesai arkadaşlarım, her alandaki faaliyetlerimizle bu köprüyü daha da güçlendirmek yönünde çalışıyoruz." dedi.

Başkonsolosluk çalışanlarının iki ülke ilişkilerinin daha da gelişmesine katkı sağlayacağına inandıklarını ifade eden Başol, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sancaklı kardeşlerimizin teveccühü neticesinde resmi kurumların yanı sıra toplumun her kesimiyle temas halindeyiz. Görev bölgemizde yer alan şehirlerin belediyeleri, Boşnak Ulusal Azınlık Konseyi, sivil toplum kuruluşları, iş dünyasının temsilcileri, eğitim ve sağlık kurumlarıyla yoğun bir işbirliği içinde çalışıyoruz. Bölgeden eğitim, sağlık, ulaşım ve yatırım alanlarında gelen talepleri YTB, TİKA, Diyanet İşleri Başkanlığı, Sağlık Bakanlığı Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Belediyelerimizin destekleriyle karşılıyoruz. Başkonsolosluğumuzun faaliyete geçmesiyle, bölgede yaşayan Türk vatandaşlarına daha yakın ve erişilebilir biçimde konsolosluk hizmeti verme imkanına kavuştuk. Bölgede yatırım yapmak veya ticari faaliyette bulunmak isteyen vatandaşlara da destek sağlıyoruz."

Geçen bir yıl boyunca hem Türk vatandaşlarının hem de Sancaklıların başkonsolosluğa büyük ilgi gösterdiklerini kaydeden Başol, toplumun her kesiminden insanların başkonsolosluğu ziyaret ettiğini, bunun arkasında bölge halkının ortak tarih ve kültürünü paylaşmasının, Türkiye sevgisinin yattığını vurguladı.

Başkonsolosluğun açılacağını Erdoğan ve Vucic duyurmuştu

Geçen yıl Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bulunan Sırbistan Dışişleri Bakanlığında Yeni Pazar Başkonsolosluğunun açılışı için düzenlenen törene, Başkonsolos Başar Başol, Sırbistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Vera Vukicevic ve Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy katılmıştı.

Tören kapsamında, Başkonsolos Başol Vukicevic'den buyrultu belgesi almıştı.

Yeni Pazar Başkonsolosluğunun açılacağı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 2019 yılında Sırbistan'a yaptığı resmi ziyarette Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile yaptığı ortak basın toplantısında duyurulmuştu.

Sırbistan makamları, Türkiye'den sonra Bosna Hersek'e de Yeni Pazar'da başkonsolosluk açma izni vermişti.