Türkiye'nin yeni Cezayir Büyükelçisi, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'a güven mektubunu sundu
Türkiye'nin yeni Cezayir Büyükelçisi Muhammet Mücahit Küçükyılmaz, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'a güven mektubunu sundu.
Türkiye'nin yeni Cezayir Büyükelçisi Muhammet Mücahit Küçükyılmaz, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'a güven mektubunu sundu.
Cezayir Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, aralarında Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Küçükyılmaz'ın da bulunduğu 4 ülke büyükelçilerinin Cumhurbaşkanı Tebbun'a güven mektuplarını sunduğu belirtildi.
Açıklamada, törende Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf'ın da hazır bulunduğu kaydedildi.
Öte yandan, Türkiye'nin Cezayir Büyükelçiliğinden alınan bilgiye göre, tören kapsamında gerçekleşen kabulde, Türkiye-Cezayir ilişkilerindeki dinamik seyrin iki ülke cumhurbaşkanlarının ortak vizyonu doğrultusunda geliştirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.
Büyükelçi Küçükyılmaz, 28 Ağustos'ta Cezayir Dışişleri Bakanı Attaf'a güven mektubu örneğini sunmuştu.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, 22 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cezayir'e Büyükelçi olarak atanmıştı.