Sakarya Teknokent, Üniversite Mezunlarına Yazılım ve Dijital Dönüşümde Uzman Yetiştiriyor

Sakarya Teknokent bünyesinde stratejik yönetim danışmanlığı ve veri madenciliği alanında faaliyet gösteren şirket, üniversite mezunlarına yönelik hazırladığı programla yazılım ve dijital dönüşümde nitelikli uzman ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlıyor.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) merkez kampüsündeki Teknokent'te iki yıl önce faaliyete başlayan şirket, 2022'nin mart ayında iyi kariyere ve gelire sahip olmak isteyen üniversite mezunlarına yönelik "Sende İş Var" programını hayata geçirdi.

Şirketin, bölümüne bakılmaksızın başvurular arasından tercih edilen mezunlara, yazılım ve dijital dönüşüm (bir markanın veya kurumun ihtiyaç duyduğu belgeleri, evrakları, işlemleri ve süreçleri bilgi teknolojilerini kullanarak dijital ortama uyarlama) alanında 200 saat kavramsal, 4 ay uygulamalı eğitim verdiği programı şimdiye kadar 100 kişi tamamladı.

Bir kısmı şirket bünyesinde olmak üzere çeşitli fabrikalarda ve uluslararası şirketlerde işe yerleşen ya da kendi iş yerini kuran uzmanlar, yazılım ve dijital dönüşüm alanındaki ihtiyaca yanıt veriyor.

Bünyesinde 21 kişiyi istihdam eden, ayrıca 10 kıdemli danışmanla proje bazlı çalışma yürüten şirket, söz konusu alanlarda " Türkiye'nin en büyük stratejik iş gücü hizmet ihracatçısı" olmayı hedefliyor.

"Bu sektörde gençler için büyük fırsat var"

Harezyo Stratejik Yönetim ve Veri Madenciliği Danışmanlık Hizmetleri AŞ'nin kurucusu 39 yaşındaki Halil İbrahim Başar, AA muhabirine, programla dijital dönüşüm ve yüksek teknolojiyle hiç alakası olmayan gençlere bu alanda kariyer yapma imkanı sunduklarını söyledi.

Programın üçüncü mezunlarını verdiğini aktaran Başar, "Düzenlenen 3 programda toplamda 2 bin başvuru aldık, 115 kişi programa katıldı ve 100 kişi mezun oldu. Bu program iş dünyasına dijital dönüşüm uzmanları, analistler, implementerler (uygulayıcılar), yazılımcılar yetiştiriyor." dedi.

Başar, iş yönetimi yazılımı sektörünün son 30 yıldır hayatın gerçeği olduğunu ancak dijital dönüşüm, salgın ve 5G ile birlikte bütün işletmelerin, yapay zeka çağında bütün faaliyetlerini dijital dünyaya taşımak zorunda olduğunu vurgulayarak, "Bu sektör aslında dünya genelinde 8 trilyon dolarlık sektörel hacme sahip. Sektörde hizmet veren yazılımcı, danışman, destek uzmanı, implementasyon uzmanı, analist, uzman, uzman yardımcıları, kıdemliler gibi çok geniş nitelikli iş gücüne ihtiyaç var. Bu iş gücü de pahalı bir iş gücü. Bu sektörde gençler için büyük fırsat var. Tabii biraz zorlu bir süreç. Sıkı çalışmaları ve gerçekten bu alanda olmayı istemeleri lazım." değerlendirmesini yaptı.

Projenin devam ettiğini, yakında bu kapsamda global programa başlayacaklarını dile getiren Başar, burada ilk defa yabancı dil kriterinin olacağını söyledi.

Başar, "Dijital Dönüşüm Operasyon Merkezi" kurmak istediklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Sakarya Üniversitesi ve Sakarya Teknokent'le yaptığımız stratejik işbirliği protokolüyle 2025'te bütün dünyaya dijital dönüşüm alanında hizmet ihracatı yapacağız inşallah. Hedefimiz, Türkiye'nin en büyük yazılım ve dijital dönüşüm alanında hizmet ihracatçısı olmak. Bugün uluslararası şirketler var görüştüğümüz; bizden yazılımcı, destek uzmanları istiyorlar. Pandemiyle beraber uzaktan çalışmanın hayatımıza getirdiği önemli fırsatlardan birini aslında girişimciliğe dönüştürdük. Hedefimiz; 2025 yılında 200 kişilik dev kadroyla dünyaya dijital dönüşüm, yazılım, tasarım, dijital marketing gibi birçok alanda iş gücü hizmeti sağlamak."

"Program bana umut kattı"

Programın kurucularından SAÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu 24 yaşındaki Özay Altundaş da daha iyi gelir elde etme düşüncesiyle yazılım yöneticiliği işine yöneldiğini aktardı.

Yazılım sektöründe ülkenin aslında en çok ihtiyaç duyduğu alanın dijital dönüşüm olduğuna değinen Altundaş, "Yazılımcı ihtiyacının bu kadar çok fazla olduğu dönemde sayımızın az olması, bu gelir seviyesini tabii ki en üst seviyeye çıkarıyor. Gerçekten benim yaşlarımda birisi için yüksek düzeyde." ifadelerini kullandı.

SAÜ Ekonomi Bölümü mezunu 27 yaşındaki Fatih Kemal Ercan ise programla dijital dönüşüm sektöründe uzman danışman olabilme ve istihdam şansı yakaladıklarını, her alanda yetkinlik kazandıran bu sektör sayesinde gelir seviyelerini genç yaşlarına rağmen ortalamanın üzerine çıkardıklarını kaydetti.

SAÜ İşletme Bölümü yüksek lisans mezunu 27 yaşındaki Rabia Nazmiye Ayvaz, programın kendisine umut kattığını dile getirerek, "Alanım olan muhasebe finansta çok tıkanmıştım; herkes aynı şeyleri yapıyordu, çok tekrar geliyordu bana. Gerçekten finans alanında yeni şeyler ortaya koyabileceğimi ve dijitalleşmeyi görmek, bu alanda kendimi geliştirmek bana çok iyi geldi." dedi.

Geliştirdiği "Harez.io" isimli "Yapay Zeka Destekli Nakit Akışı" projesinden bahseden Ayvaz, işletmelere finansal alanda işlerini yönetebilme, bütçelerini öngörebilme, planlama ve geleceği tahminleme açısından yardımcı olduklarını sözlerine ekledi.