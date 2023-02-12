Türkiye'nin yardımına koşan 18 Arap ülkesinin depremin yaralarını sarma çabası sürüyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma ekiplerini Türkiye'ye yollayan 16 Arap ülkesinin depremzedelere yönelik ayni ve nakdi yardımları da artarak devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma ekiplerini Türkiye'ye yollayan 16 Arap ülkesinin depremzedelere yönelik ayni ve nakdi yardımları da artarak devam ediyor.

AA muhabiri, depremin ilk gününden itibaren Türkiye'nin yardımına koşan 18 Arap ülkesinin yaraların sarılmasında üstlendikleri role ilişkin gelişmeleri derledi.

Deprem bölgesine arama kurtarma ekiplerini gönderen bu ülkeler, hem ayni ve nakdi yardımlarla hem de dua ve gıyabi cenaze namazlarıyla depremzedelere desteğini sürdürüyor.

Söz konusu ülkelerde organize edilen yardım kampanyaları da hız kesmiyor.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan, arama kurtarma ekibini taşıyan 5 uçağı Türkiye'ye gönderdi.

Bununla birlikte Kral Selman İnsani Yardım Merkezi'ne bağlı Sahem Platformu'nda Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için başlatılan yardım kampanyasında yaklaşık 250 milyon riyal (yaklaşık 66.6 milyon dolar) bağış toplandı.

Katar

Katar Televizyonu'nda önceki gün "Yardım ve Dayanak" ismiyle Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için başlatılan yardım kampanyasında 168 milyon riyal (yaklaşık 46 milyon dolar) toplandı.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, kampanyaya, 14 milyon dolarlık katkı sağladı.

Doha yönetimi ayrıca Türkiye ve Suriye'de deprem felaketinden etkilenen bölgelere yardım kapsamında taahhüt ettiği 10 bin konteyner evlerin ilk bölümünü Türkiye'ye göndermeye başladı.

Kuveyt

Kuveyt'te Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için "Kuveyt yanınızda" temasıyla devlet televizyonunda dün saat 12.00'de başlatılan ve 12 saat devam eden kampanyada 129 bini aşkın kişi ve kuruluşun yaptığı yardımlar 20 milyon 700 bin Kuveyt dinarını (yaklaşık 67 milyon dolar) aştı.

Depremin yaşandığı ilk günden itibaren Kuveyt'in arama kurtarma ekiplerinin gönderilmesinin yanı sıra hem hükümet hem halk olarak depremzedelere destek verdi.

Umman

Umman'daki insani yardım kuruluşları ve hayır dernekleri de Umman Yardım Faaliyetleri Kurumu aracılığıyla bağış ve yardım topladı.

Umman medyasında yayımlanan haberlerde ülke yönetiminin ve halkının, Türkiye ve Suriye'de yaşanan yıkıcı depremin etkilerini azaltmak için seferber olduğu aktarıldı.

Umman'ın başkenti Muskat'ta Türkiye'deki depremzedeler için düzenlenen ayni yardım kampanyasına da yoğun katılım sağlandı. Kampanyada yaklaşık 4,5 ton ayni yardım toplandı.

Birleşik Arap Emirlikleri

Depremin yaşandığı 6 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak taziye dilekleri ve desteklerini bildiren Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın talimatıyla, BAE Silahlı Kuvvetleri, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı, Khalifa bin Zayed Al Nahyan Vakfı ve Emirlikler Kızılayı tarafından aynı gün başlatılan müşterek operasyon kapsamında tonlarca insani yardım Türkiye'ye getirildi.

BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, 7 Şubat'ta yaptığı açıklamada, deprem nedeniyle Türkiye'ye 50 milyon dolar (yaklaşık 941 milyon Türk lirası) nakdi yardım yapılacağını duyurdu.

BAE Kızılayı, Türkiye ve Suriye'ye yönelik kapsamlı bir yardım kampanyası başlatmıştı. "İyilik Köprüleri Girişimi" adlı yardım kampanyası kapsamında pazar gününden itibaren 2 hafta süreyle Abu Dabi ve Dubai'deki merkezlerde nakdi ve ayni yardımlar toplanacak.

BAE merkezli El-Ensari Exchange şirketi, felaketten etkilenenlere yönelik yardımlar kapsamında 1 milyon dolar (yaklaşık 19 milyon Türk lirası) bağışta bulunduğunu duyurdu.

BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'ın annesi Şeyha Fatıma binti Mubarek de depremzedeler için 13 milyon 600 bin dolar (yaklaşık 256 milyon Türk lirası) yardımda bulundu.

Ayrıca BAE ulusal hava yolu şirketi Emirates, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere acil yardım malzemesi ulaştırmak için Dubai'den İstanbul'a hava köprüsü kurdu.

Bahreyn

Bahreyn'de Kraliyet İnsani Çalışmaları Kurumuna Türkiye ve Suriye için gerekli olan acil insani yardımların yapılması talimatını verdi.

Kurum, tüm kuruluşlara, özel sektördeki firmalara ve halka kampanyaya katkıda bulunma çağrısı yaptı.

Bahreynliler de afetzedelerin yararına ayni yardımlarda bulundu.

Irak

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani yardımlar kapsamında, acil yardım ve sağlık ekibiyle kurtarma çalışmaları için ekipman gönderme talimatı vererek, ülkesinin her türlü yardıma hazır olduğunu aktardı.

Irak 150 kişilik ekibiyle deprem bölgelerindeki arama kurtarma çalışmalarına ek olarak, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) tarafından 70, Duhok'ta bulunan Kavin Grup şirketi de arama kurtarma çalışmaları için deprem bölgesine 100 iş makinesi gönderdi.

Irak'ın Kerkük kentindeki tüm camilerde de Türkiye'deki depremzedeler için yardım kampanyası düzenlendi.

Duhok'a bağlı Zaho Özel İdaresi Sorumlusu Guhdar Şeyho da Türkiye'deki depremzedeler için 12 tırlık yardım toplandığını belirtti.

Erbil'de düzenlenen kampanyada ise 14 TIR'dan oluşan soba yardımı Türkiye'ye ulaştırıldı.

Libya

Libya Ulusal Birlik Hükümeti tarafından Türkiye'ye gönderilen kurtarma ekibiyle birlikte, insani yardım kampanyalarını yürütüyor.

Tunus

Tunus Başbakanlığı deprem felaketi için yardım kampanyası başlattı.

Hükümete ait sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanlığının verdiği özel izinle, iki kardeş ülke Türkiye ile Suriye'yi vuran yıkıcı depremden etkilenenler için başta yurt dışında ikamet eden vatandaşlarımız olmak üzere tüm Tunusluları bağış yapmaya davet ediyoruz." ifadeleri kullandı.

Tunus, depremlerin ardından 7 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Kays Said'in talimatıyla hazırlanan iki askeri uçakla Türkiye ile Suriye'ye arama kurtarma ekibi ve acil yardım malzemesi gönderdi.

Gıda maddesi, ilaç, bebek maması, battaniye ve hijyen bezinin yer aldığı 14 tonluk acil yardım malzemesiyle yola çıkan uçaklarda, 41 kişiden oluşan arama kurtarma ekibi Türkiye'ye, 20 kişiden oluşan diğer bir ekip ise Suriye'ye hareket etmişti.

Türkiye'ye gelen arama kurtarma ekibine deprem bölgelerinde kullanılan 4 özel eğitimli köpek de eşlik ediyor.

Filistin

Filistin ise acil müdahale ve kurtarma çalışmalarına destek için Türkiye'ye 27 kişilik bir ekip gönderdi.

Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı da işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan camilerde cuma namazı sonrası Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için toplanan yardımın yaklaşık 1 milyon dolara ulaştığını açıkladı.

Cezayir

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, yıkıcı depremlerden etkilenen Türkiye'ye 30, Suriye'ye 15 milyon dolarlık mali yardım talimatı verdi.

Yemen

Yemen'de tüm siyasi ve resmi yetkililerin yanı sıra halkın farklı kesimleri, Türkiye'de 10 vilayetin yanı sıra Suriye'de de yıkıma yol açan depremlerin meydana geldiği 6 Şubat Pazartesi gününden beri deprem bölgelerine desteklerini dillendirdi.

Ürdün

Deprem sonrasında Ürdün'den Türkiye'ye insani yardım uçakları ulaştı, ayrıca Kahramanmaraş'ta tam donanımlı bir askeri sahra hastanesi kuruldu.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı da Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle Türkiye'ye yardımların devam ettiğini duyurdu.

Lübnan

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 6 Şubat'ta Türkiye'ye 83 kişilik arama ve kurtarma ekibi gönderilmesi talimatı verdi.

Mısır

Türkiye'nin Kahire Maslahatgüzarı Büyükelçi Salih Mutlu Şen, Mısır'da bazı Türk firmaları tarafından Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen bölgelere destek için 70 ton insani yardım malzemesi gönderildiğini söyledi.

Yardım malzemelerinin yanı sıra Mısır'ın İskenderiye kentinde kurulu olan Türk ortaklı bir gıda şirketinin de tedarik ettiği 10 tonluk konserve gıda ürünü gönderildi.

Büyükelçi Şen, "Özel sektörün tedarik ettiği ve edeceği insani yardımların sevkinde Mısır Dışişleri Bakanlığı'nın onayına istinaden Mısır gümrük makamlarının desteğiyle hareket ediyoruz." diyerek, Türk ve Mısırlı özel kuruluş ve firmaların binlerce ton ayni yardımının hazır olduğunu ve Mısır makamlarının desteğiyle bunların önümüzdeki günlerde sevkinin planlandığını bildirdi.

Sudan

Sudan, depremlerin ardından afet çalışmalarına destek için 40 kişilik arama kurtarma ekibini Türkiye'ye gönderdi.

Sudan İçişleri Bakanlığı, Emniyet Teşkilatı bünyesindeki Sivil Savunma Kuvvetlerine bağlı 7'si sağlık personeli 40 kişilik ekibi Türkiye'ye gönderdi.

Beraberinde çok sayıda arama kurtarma ekipmanının yanı sıra 1000 battaniye, 250 çadır ve gıda malzemesi taşıyan ekip, Türkiye'deki yetkililerin yönlendirmesiyle arama kurtarma faaliyetlerine destek sağlayacak.

Fas

Depremlerde zarar görenlerin acısını paylaşan Faslılar, sosyal medyada destek çağrılarını sürdürüyor.

Fas halkı, sosyal medya paylaşımlarında, büyük yıkıma yol açan depremlerden duydukları üzüntüyü dile getirerek Türkiye ve Suriye'deki afetzedelerle dayanışma mesajları veriyor.

Fas halkının yoğun ilgisi ve desteği karşısında Türkiye'nin Rabat Büyükelçisi Ömer Faruk Doğan, teşekkürlerini iletti.

Fas Kralı 6. Muhammed de depremlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye telgrafı göndererek "derin üzüntüsünü" aktarmış, Fas'ın bu zor zamanlarda kardeş Türk halkının yanında olduğunu vurgulamıştı.

Moritanya

Moritanya'da da Cumhurbaşkanı Muhammed Vild Şeyh el-Gazvani, hükümete Türkiye ve Suriye'deki deprem bölgelerine acil destek talimatı verdi.

Moritanya'daki muhalefet partisi de depremzedelere destek için halka çağrı yaptı.