Türkiye'nin yapay zeka kapasitesi 5 kat artacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin yüksek başarımlı süper bilgisayar kapasitesini büyük ölçüde artırmayı hedeflediklerini belirterek, "TRUBA önümüzdeki yıl etkin şekilde ekosistem tarafından kullanılıyor olacak. TRUBA'da oluşturduğumuz kapasiteyle yapay zeka alanında yapılacak çalışmalarda kapasite 5 kat artacak." dedi.

Kacır, AA muhabirine, "süper bilgisayarlar" için yürüttükleri çalışmaları anlattı.

Türkiye'de yapay zeka ekosisteminin gelişimini çok önemsediklerini dile getiren Kacır, yapay zekanın tüm sektörlerde yüksek katma değer potansiyeli taşıyan baz teknolojilerden biri olduğunu söyledi.

Kacır, milli yapay zeka teknolojilerinin geliştirilebilmesi için Türkiye'de milli altyapıların kurulması ve geliştirilmesinin de önemli olduğuna işaret ederek, "TÜBİTAK bünyesinde yüksek başarımlı süper bilgisayarları ekosistemin hizmetine sunuyoruz. TRUBA'ya bu kapsamda önemli bir yatırım gerçekleştiriyoruz. Burada Türkiye'nin yüksek başarımlı süper bilgisayar kapasitesini büyük ölçüde artırmayı hedefliyoruz. TRUBA önümüzdeki yıl etkin şekilde ekosistem tarafından kullanılıyor olacak. TRUBA'da oluşturduğumuz kapasiteyle yapay zeka alanında yapılacak çalışmalarda kapasite 5 kat artacak." diye konuştu.

Avrupa Birliği (AB) altyapılarından yararlanabilmek için Dijital Avrupa Programı'na dahil olduklarını belirten Kacır, 7,5 milyar avro bütçeli bu programda önemli unsurlardan birinin AB ölçeğindeki dijital altyapılardan Türkiye'deki geliştirici ekosistemin istifade etmesini sağlayabilmek olduğunu dile getirdi.

Kacır, paydaşlığını yaptıkları önemli altyapılardan birinin açılışının bu ay İspanya'da gerçekleştirileceği bilgisini vererek, Türk teknoloji ve girişimcilik ekosistemine ve araştırmacılara gelecekte AB nezdinde kurulan süper bilgisayarlara erişim imkanı sağlanacağını bildirdi. Bakan Kacır, bütün bu altyapıların Türkiye'de milli yapay zeka çözümlerinin, ürünlerinin, yazılımlarının ve hizmetlerinin gelişmesine ve yaygınlaşmasına vesile olacağını ifade etti.

"Medya Teknolojileri Hackathonu"na verilecek destekler

Anadolu Ajansı (AA) ile Bilişim Vadisi işbirliğinde ve Turkcell ana sponsorluğunda AAtölye'de düzenlenen "Medyada Yapay Zekayı Yönetmek" forumunda imzalanan "Medya Teknolojileri İşbirliği Protokolü"ne değinen Kacır, bu kapsamda habercilikte dijital dönüşüm ve teknolojinin etkin kullanımını sağlamak için "Medya Teknolojileri Hackathonu" kurulacağını söyledi. Kacır, burada geliştiricilerin kısa zaman içinde çeşitli çözümler ortaya çıkarmasının beklendiğini dile getirdi.

Mobiliteden oyun teknolojilerine Bilişim Vadisi'nde çok farklı alanlarda "hackathon"lar düzenlediklerine dikkati çeken Kacır, buralarda başarılı olan ekiplerin girişim kurması ve bunları büyütmesinin yanı sıra ihtiyaç duydukları danışmanlık ve pazar gibi alanlarda destekler verdiklerini ifade etti.

Bakan Kacır, "Medya Teknolojileri Hackathonu'nda başarılı olan takımların teknoloji girişimleri kurmasını sağlayacağız. Bu girişimlerin büyümesi, ölçeklenmesi ve adım adım küresel düzeye erişebilmesi için ihtiyaç duydukları finansmandan mentörlük desteğine tüm imkanları sunacağız." dedi.

Etik çerçeve belirlenecek

Yapay zeka uygulamalarının sağlıktan eğitim teknolojilerine, ulaştırmadan savunmaya kadar pek çok sektörde giderek yaygınlaştığını belirten Kacır, en önemli meselenin küresel düzeyde yapay zeka geliştirme süreçlerine ilişkin etik çerçevede mutabakatın henüz sağlanmaması olduğunu bildirdi.

Kacır, bunun medya açısından da kritik bir unsur olduğunu dile getirerek şunları kaydetti:

"Yapay zeka başlı başına bir medya içerik üreticisi haline geliyor. Bunların etik ve ahlaki çerçevesiyle ilgili bir kuralı olmayışı, aslında insanoğlunun düşünce ufkunun yapay zeka tarafından hapsedilebilmesi, sınırlandırılabilmesi ve yönlendirilmesi sonucunu beraberinde getirebilir. Biz bu anlamda Türkiye'de hem yapay zekanın medya alanında milli ürünlerle kullanılmasını ve geliştirilmesini önemseyeceğiz hem de bir etik çerçeve oluşturacak ve Türkiye'de yapay zeka eşliğinde üretilen medya içeriklerinin, medya ve iletişim süreçlerinde kullanılan yapay zeka uygulamalarının mutabakat sağladığımız bu etik çerçeve rehberi ışığında gerçekleşmesini temin ve takip edeceğiz."

Bunu vatandaşların en doğru habere ve hakikate erişmesi anlamında bir sorumluluk olarak gördüklerini vurgulayan Kacır, bu pratiği Türkiye'de ortaya koymaları durumunda küresel düzeyde insanlığa teklif edebilecekleri bir yapay zeka modeli olabileceğini değerlendirdiklerini söyledi.

TEKNOFEST 2024 seçimlerden sonra

TEKNOFEST 2024'e ilişkin de bilgi veren Kacır, etkinliği Adana'da düzenleyeceklerini ifade etti.

Kacır, "Kesin tarihini henüz duyurmadık ama yerel seçimlerden sonraki tarihe kalacak. Muhtemelen yılın ikinci yarısında gerçekleşecek." dedi.