Türkiye'nin Yaounde Büyükelçiliğinde bayramlaşma programı
Güncel Haberler
Türkiye'nin Yaounde Büyükelçisi Volkan Işıkçı'nın ev sahipliğinde bayramlaşma töreni düzenledi.
Türkiye'nin Yaounde Büyükelçisi Volkan Işıkçı'nın ev sahipliğinde bayramlaşma töreni düzenledi.
Törene Kamerun'da bulunan Türk vatandaşları, ülke yetkilileri ve çok sayıda davetli katıldı.
Büyükelçi Işıkçı, Türkiye'de 6 Şubat'ta yaşanan deprem nedeniyle bayramın buruk geçtiğinin altını çizdi.
Işıkçı, bütün davetlilerin Ramazan Bayramı'nı kutladı.
Tören, hazırlanan hediyelerin çocuklara dağıtımıyla sona erdi.
Kaynak: AA / Ahmet Emin Dönmez - Güncel