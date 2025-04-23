İstanbul'da tüm okul ve üniversitelerde eğitime iki gün ara

İstanbul'da tüm okul ve üniversitelerde eğitime ara
İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem

İstanbul'da şiddetli deprem! Vatandaşlar can havliyle sokağa koştu
İstanbul beşik gibi sallanıyor! 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha

6.2'nin şokunu atlatamadan bir deprem daha oldu
İstanbul Valiliği: Panik nedeniyle yüksekten atlayan 151 kişi yaralandı

İstanbul'da 6.2'lik depremin bilançosu! 151 kişi yaralandı

Türkiye'nin Yaounde Büyükelçiliği'nden 23 Nisan Kutlaması

Türkiye'nin Yaounde Büyükelçiliği'nden 23 Nisan Kutlaması
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin Yaounde Büyükelçiliği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Kamerun'un başkentinde etkinlik düzenledi. Kutlama programında Türk ve Kamerunlu çocuklar için oyunlar ve kültürel etkinlikler gerçekleştirildi.

Türkiye'nin Yaounde Büyükelçiliği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Kamerun'un başkentinde kutlama programı düzenledi.

Etkinlikte, Kamerun'da yaşayan Türk vatandaşları ve çocuklarının yanı sıra Kamerunlu davetliler ile bazı diplomatik temsilciler de yer aldı.

Programda çocuklara yönelik çeşitli oyunlar, eğlenceler ve kültürel etkinlikler gerçekleştirildi.

Türkiye'nin Yaounde Büyükelçisi Volkan Öskiper, yaptığı konuşmada, 23 Nisan'ın Türk milleti için hem egemenliğin hem de çocukların önemini simgeleyen özel bir gün olduğunu vurgulayarak bu anlamlı günün dünyadaki tüm çocuklara barış ve mutluluk getirmesini temenni etti.

Etkinlik kapsamında davetlilere, Türk mutfağından çeşitli lezzetler ikram edildi.

Kaynak: AA / Ahmet Emin Dönmez - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.