Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Mercan'dan Goldman Çevre Ödülü'nü kazanan Kızılkaya'ya tebrik

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, "Goldman Çevre Ödülü"nü kazanan Akdeniz Koruma Derneği Başkanı Zafer Kızılkaya'yı tebrik etti.

Büyükelçiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Büyükelçi Mercan ve eşi İnci Mercan, Goldman Çevre Ödülü'nü kazanan Kızılkaya ve eşi İnci Kızılkaya ile bir araya geldi.

Açıklamada, "Çok gururluyuz! (Kızılkaya'yı) Ödülü için tebrik ederiz!" ifadesi kullanıldı.

"Yeşil Nobel"i Türkiye'ye getiren ilk isim oldu

Yürüttüğü deniz koruma çalışmalarıyla bilinen ve aynı zamanda sıfır atık gönüllüsü olan Kızılkaya, "Yeşil Nobel" olarak adlandırılan 2023 "Goldman Çevre Ödülü"nü kazanarak Türkiye'ye getiren ilk isim olmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kızılkaya'yı aldığı ödül nedeniyle tebrik etmişti.

Emine Erdoğan'ın öncülüğünde hazırlanan ve 2022'de yayımlanan Dünya Ortak Evimiz kitabında "Sıfır Atık" ve "Sıfır Atık Mavi" projelerinin destekçisi olan Kızılkaya'nın hikayesine de yer verilmişti.