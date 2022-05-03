Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde Ramazan Bayramı kutlaması - Haberler

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Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde Ramazan Bayramı kutlaması

AA - Hakan Çopur - Güncel
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Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde Ramazan Bayramı kutlaması

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği Rezidansında düzenlenen Ramazan Bayramı etkinliğinde çok sayıda vatandaş bir araya gelerek bayramı coşkuyla kutladı.

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği Rezidansında düzenlenen Ramazan Bayramı etkinliğinde çok sayıda vatandaş bir araya gelerek bayramı coşkuyla kutladı.

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Murat Mercan'ın, eşi İnci Mercan ile birlikte ev sahipliğini yaptığı bayramlaşma organizasyonuna Washington bölgesinde yaşayan yüzlerce vatandaş ve Türk-Amerikan toplumunun üyeleri katıldı.

Büyükelçilik konutunda gerçekleşen etkinlikte Büyükelçi Mercan, etkinliğe katılan vatandaşlarla tek tek bayramlaşırken, konuklarla ayrı ayrı sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yoğun kalabalığın buluştuğu organizasyonda misafirlere ikramlarda bulunuldu.

AA / Hakan Çopur - Güncel

Washington Büyükelçiliği, Ramazan Bayramı, Washington, Türkiye, Güncel, Haberler

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