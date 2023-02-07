Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde depremzedeler için ilk yardım kargosu hazırlandı

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle yardım malzemeleri toplama çalışmaları gün boyu devam etti.

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle yardım malzemeleri toplama çalışmaları gün boyu devam etti.

ABD'nin başkenti Washington'daki Türk Büyükelçiliğinin sosyal medyadan ihtiyaç listesi paylaşması üzerine ABD'deki hayırsever Türk vatandaşlarının öncülük ettiği yardım kampanyasında toplanan malzemeler, elçilikte kurulan merkezde gönüllülerce tek tek düzenlenerek ayıklama işlemi yapıldı.

Depremzedelerin özellikle giyecek, barınma ve temizlik ihtiyacını karşılayacak, battaniye, çadır, atkı, bere, eldiven, ayakkabı, çocuk bezi ve hijyen malzemeleri ayrı ayrı kutulara özenle yerleştirildi.

Büyükelçilik binasında gün boyu süren çalışmalar sonucu hazır hale getirilen yardım kolileri, Türk Hava Yolları (THY) kargosuna teslim edilmek üzere yola çıkarıldı. Toplanacak diğer yardımların her günün sonunda THY ile yola çıkarılacağı belirtildi.

Ayrıca Türkiye'nin Chicago Başkonsolosluğu aracılığıyla gönderilmek üzere Wisconsin eyaletindeki Kemal Karpat Türk Çalışmaları Merkezi ve Madison Türk Öğrenci Derneğinin de ortak bağış kampanyası başlattığı bildirildi.

Washington Büyükelçiliğinin yanı sıra Miami, Houston, Boston, Chicago ve Los Angeles'taki Türk konsoloslukları da depremzedeler için yardım malzemesi topluyor. ?