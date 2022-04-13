Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliğince iftar programı düzenlendi

Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, yabancı düşmanlığı, İslam karşıtlığı, antisemitizm ve her türlü ayrımcılığın yükselişe geçtiği bu dönemde nefret söylemini yayanlara karşı, din ve etnik köken ayrımı yapmaksızın herkesi bir araya getiren iftar sofralarının en iyi yanıt olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliği tarafından düzenlenen iftar programına, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Muhtar Gün, Türkiye'nin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Hatun Demirer'in yanı sıra Avusturyalı milletvekilleri ve çok sayıda ülkenin temsilcisi katıldı.

Burada bir konuşma yapan Büyükelçi Ceyhun, ramazan ayının Müslümanlar için önemine işaret ederek, bu ayda küskünlüğün, gerginliğin geride bırakıldığını, kardeşlik ve hoşgörünün hakim olduğunu, paylaşma bilincinin öne çıktığını vurguladı.

Ceyhun, yabancı düşmanlığı, İslam karşıtlığı, antisemitizm ve her türlü ayrımcılığın yükseldiği bir zaman diliminde tolerans iklimine her zamandan çok ihtiyaç duyulduğunu belirterek, bu olumsuz yaklaşımların bütün insanlığı hedef aldığını ifade etti.

"Nefret söylemine en iyi yanıt iftar sofraları"

Nefret ve ayrıştırıcı yaklaşımların yol açtığı şiddet nedeniyle hayatını kaybeden sivil insanları bir kez daha saygıyla andığını dile getiren Ceyhun, "Bence her ramazan düzenlediğimiz geleneksel iftar sofraları, nefreti yaymaya çalışanlara verilen en iyi yanıttır. Dünyadaki bütün din ve ulusların barış içinde birlikte yaşamasını arzu ediyoruz." dedi.

Ceyhun, iftar sofralarının hoşgörü ve dostluğun paylaşıldığı önemli bir gelenek olduğunu kaydederek, bu sofranın her türlü dünya görüşüne sahip bireyleri bir araya getirdiğini söyledi.

Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna arasındaki ara bulucu rolü

Avusturya Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Kültür İşleri Dairesi Başkanı Büyükelçi Teresa Indjein de ramazanın, ibadetlerin yoğunluk kazandığı bir zaman dilimi olduğunu belirtti.

Indjein, iki ülke arasındaki ilişkilerin son dönemde olumlu bir ivme kazandığını anlatarak, "Türkiye, Rusya ve Ukrayna arasında gösterdiği ara bulucu çabalarıyla önemli bir rol oynuyor." şeklinde konuştu.

Etap Event Center'de gerçekleştirilen etkinlikte Yeden Türk Müziği Topluluğu da tasavvuf müziğinden seçkin eserler seslendirdi.