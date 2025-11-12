Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliği, Türk doktor ve avukatlar için resepsiyon verdi

Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliği, Avusturya'da yaşayan Türk kökenli doktor ve avukatlar için resepsiyon düzenledi.

Büyükelçilik'te düzenlenen etkinliğe, Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Gürsel Dönmez, Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Levent Eler ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Zeynep Kızıltan'ın yanı sıra çok sayıda doktor ve avukat katıldı.

Program, Azerbaycan-Gürcistan sınırında askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan askerler için yapılan saygı duruşuyla başladı.

Konuşmasının başında tüm şehitleri anan Büyükelçi Dönmez, Viyana'da çok sayıda Türk kökenli doktor olduğuna değinerek, 1995'ten sonra Avusturya'daki Türklerin eğitim konusunda önemli mesafeler kat ettiğini söyledi.

Dönmez, doktor ve avukatların Avusturya'da yaşayan diğer Türkler için örnek teşkil ettiğini kaydetti.