Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Ulutaş, Vatikan Devlet Sekreteri Parolin'i iftarda ağırladı

Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Ufuk Ulutaş, Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin'i iftar yemeğinde konuk etti.

Büyükelçi Ulutaş, Vatikan Devlet Sekreteri Kardinal Parolin ve Azerbaycan'ın Vatikan Büyükelçisi Ilgar Mukhtarov'u büyükelçilik konutundaki iftar davetinde ağırladı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre davette, Türkiye - Vatikan ilişkilerinin yanı sıra Türkiye'de 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketi, küresel meseleler ve ramazan ayının önemi üzerinde duruldu.

Büyükelçi Ulutaş, Twitter hesabından da yaptığı paylaşımda, "Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin'i iftar vesilesiyle bu akşam Büyükelçiliğimizde ağırlamaktan büyük onur duyduk. Can Azerbaycan'ın Vatikan Büyükelçisi Ilgar Mukhtarov'un da katıldığı iftarda birçok konuda fikir alışverişi yapma fırsatı bulduk." ifadelerini kullandı.

İftarda, davetlilere Türk mutfağının önde gelen lezzetlerinin ikram edildiği öğrenildi.