Türkiye'nin Varşova Büyükelçisi Denktaş, Frontex Direktörü Leijtens ile bir araya geldi
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Türkiye'nin Varşova Büyükelçisi Rauf Alp Denktaş, Avrupa Birliği'nin sınır koruma ajansı Frontex'in Direktörü Hans Leijtens ile görüştü.
Türkiye'nin Varşova Büyükelçisi Rauf Alp Denktaş, Avrupa Birliği'nin sınır koruma ajansı Frontex'in Direktörü Hans Leijtens ile görüştü.
Polonya'nın başkenti Varşova'da gerçekleşen görüşmede, ikili ilişkiler ve işbirliği konuları ele alındı.
Görüşmede, Büyükelçi Denktaş'a, kurumun yapısı hakkında bilgi verildi.
Kaynak: AA / Güncel