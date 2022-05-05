Türkiye'nin Vagadugu Büyükelçisi Arı, Burkina Faso Cumhurbaşkanı ile görüştü

Türkiye'nin Vagadugu Büyükelçisi Nilgün Erdem Arı, Burkina Faso'daki geçiş hükümetinin Cumhurbaşkanı Paul-Henri Damiba tarafından kabul edildi.

Büyükelçi Arı, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Damiba ile yaptığı görüşmede, 2 ülke arasındaki iş birliklerinin konuşulduğunu söyledi.

Görüşmede, Burkina Faso ve Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkinlerin de ele alındığını kaydeden Büyükelçi Arı, iş birliğini güçlendirme konusunda mutabık kaldıklarını vurguladı.

Büyükelçi Arı, görüşmede Damiba'ya, Türkiye'nin, dost ve kardeş ülke Burkina Faso'yu desteklemeye hazır olduğunu söylediğini aktardı.