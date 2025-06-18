Türkiye'nin Uydu ve Uzay Geleceği Masaya Yatırılacak

Türkiye'nin uydu ve uzay ekosistemindeki geleceği, yarın TÜRKSAT'ın ev sahipliğinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium'da düzenlenecek "Bağlantısallığın Yeni Çağı Forumu"nda masaya yatırılacak.

TÜRKSAT'tan yapılan açıklamaya göre, yarın yapılacak "Bağlantısallığın Yeni Çağı Forumu", Türkiye'nin uydu ve uzay alanındaki stratejik vizyonunu şekillendirecek oturumlara sahne olacak.

Kamu ve özel sektör temsilcilerini bir araya getirecek TÜRKSAT ev sahipliğindeki forum, aynı zamanda sektörün önde gelen isimlerinin katılımıyla düzenlenecek üst düzey oturumlarla ülkenin dijital geleceğine ışık tutacak.

ATO Congresium'daki etkinliğin açılış konuşmalarını Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve TÜRKSAT Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay'ın yapması planlanıyor. Forumda teknoloji, havacılık ve savunma şirketi Lockheed Martin'in eski yöneticisi Mesut Çiçeker de küresel uydu perspektifine dair değerlendirmede bulunacak.

Türksat 7A'da işbirliği için imzalar atılacak

Konuşmaların ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi (UDHAM) Başkanlığı ile TÜRKSAT arasında "Türksat 7A Projesi İşbirliği Protokolü" imzalanacak.

Protokole imzaları, Bakan Uraloğlu şahitliğinde, TÜRKSAT Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yüksek ile UDHAM Başkanı Selami Yazıcı atacak.

Yeni nesil GEO uydular gündemde

Etkinliğin ilk oturumu olan "Yeni Nesil GEO Uydular: Teknoloji, Yerlilik ve Türkiye'nin Gelecek Vizyonu" başlıklı bölüm Atalay'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilecek. Oturumda TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, TÜBİTAK Uzay Enstitü Müdürü Mehmet Nefes, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol ve CTech Genel Müdürü Cüneyd Fırat konuşmacı olarak yer alacak.

Katılımcılar, yeni nesil GEO uyduların teknolojik gereksinimlerini, yerli üretim kabiliyetlerini ve Türkiye'nin bu alandaki uzun vadeli vizyonunu ele alacak.

İkinci oturumda ise "Takım Uydular (LEO/MEO) Ekosistem, Uygulamalar ve Geleceğin Bağlantısı" başlığı altında düşük ve orta yörünge uydu sistemlerinin oluşturduğu yeni ekosistem masaya yatırılacak. Oturumda, TÜRKSAT, Savunma Sanayii Başkanlığı ve Roboteye'den konuşmacılar yer alacak.

Uydu ve mobil iletişim ağları birlikte değerlendirilecek

Forumun üçüncü ve son oturumu olan "Çoklu Ağların Sinerjisi: Uydu ve Mobil Haberleşmenin Geleceği", Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkan Yardımcısı Beytullah Kuşçu'nun moderatörlüğünde düzenlenecek.

Oturumda ULAK Haberleşme Genel Koordinatörü Kazım Efendioğlu, Türk Telekom Network Genel Müdür Yardımcısı Zafer Orhan, Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Vehbi Çağrı Güngör ve Vodafone Güney Avrupa Ulusal Şebekeler Direktörü Erhan Eraydın konuşmacı olarak yer alacak.

Katılımcılar, uydu ve mobil haberleşme ağlarının entegrasyonu, bu alanlardaki işbirlikleri ve geleceğin iletişim altyapısına ilişkin öngörüleri değerlendirecek.

Forum kapsamında ayrıca Türksat 6A Projesi'nde görev alan mühendis ve uzmanlara teşekkür belgeleri takdim edilecek. Etkinlik, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'ın genel değerlendirme konuşmasıyla sona erecek.