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Türkiye'nin Ürdün ile Ekonomi ve Akademi İşbirliği Teması

Türkiye'nin Ürdün ile Ekonomi ve Akademi İşbirliği Teması
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Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Yakup Caymazoğlu, Ürdün'ün İrbid şehrinde ekonomi ve akademi alanlarında işbirliğini görüşmek üzere önemli temaslarda bulundu. İki ülke arasında yatırım ve ticaret ilişkilerinin geliştirilmesi gerektiği vurgulandı.

Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Yakup Caymazoğlu, Ürdün'ün İrbid şehrini ziyaret ederek, ilgililerle ekonomi ve akademi alanlarında işbirliği konusunu görüştü.

Caymazoğlu, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Amman Koordinatörü Ensar Fırat ve Ticaret Ateşesi Mehmet Oral ile ülkenin kuzeyindeki İrbid kentine gitti.

İrbid Valisi Rıdvan Atum'u ziyaret eden Caymazoğlu'nun görüşmesinde, Ürdün'deki Suriyeli mülteciler, sınır güvenliği ve terörle mücadele konuları ele alındı.

Görüşmede Caymazoğlu iki ülke arasında çeşitli alanlarda işbirliğine vurgu yaparken, Vali Atum ise İrbid'in Türkiye'den yatırımları kabul etmeye hazır olduğunu ifade etti.

Sonrasında Yermuk Üniversitesini ziyaret eden ve Rektör Prof. İslam Messad ile görüşen Caymazoğlu, "Türkiye'nin, Ürdün ile akademik anlamda her alanda işbirliği yapmaya hazırdır." dedi.

Edebiyat Fakültesi Türk Dili Bölümü öğrencilerinin hazırladığı "Türk Dil Günü" etkinliğine katılan Caymazoğlu, İrbid Ticaret Odası Başkanı Muhammed eş-Şuha ve İrbid Sanayi Odası Başkanı Hani Ebu Hasan ile yaptığı görüşmelerde de iki ülke arasında ticaret ve sanayi alanındaki ilişkilerin geliştirilmesini değerlendirdi.

Kaynak: AA / Laith Al - Güncel
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