Türkiye'nin uluslararası adı değişti! - Haberler

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün yaptığı paylaşımda Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'ne bir mektup gönderdiğini söyledi. Burada ülkemizin uluslararası toplumda kullanılan yabancı dildeki isminin değiştirilmesi konusunda adım atıldığı söylendi. Bunun ardından BM'den yanıt gecikmedi.

Birleşmiş Milletler, artık Turkey yerine Türkiye diyecek!

Mevlüt Çavuşoğlu tarafından dün yapılan açıklamada şunlar söylendi:

Ülkemizin marka değerini yükseltmek için Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde başlattığımız süreç nihayete eriyor. BM Genel Sekreteri'ne bugün gönderdiğim mektupla ülkemizin Birleşmiş Milletler nezdinde yabancı dillerdeki adını da "Türkiye" olarak tescil ediyoruz. Hayırlı olsun!





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Türkiye geçtiğimiz yıllarda da buna benzer bir adım atmıştı. İç pazarda veya yurt dışına ihraç edilip satılan bir ürünün ülkemizde üretildiğini gösteren Made In Turkey ibaresi yerine Made In Türkiye'nin yer almasına ilişkin bir karar alınmıştı.

Şimdiyse buna benzer bir şekilde uluslararası toplumda ve özellikle BM resmi belgelerinde Turkey yerine Türkiye isimlendirmesinin kullanılmasına karar verildi. Sosyal medyadan gelen ilk tepkiler ise alınan bu kararı destekler nitelikte.

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