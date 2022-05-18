Türkiye'nin Turizm Sektöründe Beklentiler Yükseldi - Haberler

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Türkiye'nin Turizm Sektöründe Beklentiler Yükseldi

Xinhua - Güncel
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Türkiye'nin Turizm Sektöründe Beklentiler Yükseldi

İSTANBUL, 18 Mayıs (Xinhua) -- İstanbul'da düzenlenen Turizm Yatırım Forumu'nda konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 16 Mayıs 2022.

İSTANBUL, 18 Mayıs (Xinhua) -- İstanbul'da düzenlenen Turizm Yatırım Forumu'nda konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 16 Mayıs 2022. Sektör temsilcilerine göre başta İstanbul olmak üzere Türkiye'deki otellerin doluluk oranlarının Nisan ayından bu yana hızla artması, yaz aylarına yönelik beklentilerin yükselmesine neden oldu. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua)

Xinhua / Güncel

18 mayıs, İstanbul, Türkiye, Turizm, Güncel, Haberler

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