Türkiye'nin Turizm Sektöründe Beklentiler Yükseldi - Haberler

İSTANBUL, 18 Mayıs (Xinhua) -- İstanbul'da düzenlenen Turizm Yatırım Forumu'nda konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 16 Mayıs 2022. Sektör temsilcilerine göre başta İstanbul olmak üzere Türkiye'deki otellerin doluluk oranlarının Nisan ayından bu yana hızla artması, yaz aylarına yönelik beklentilerin yükselmesine neden oldu. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua)

Xinhua / Güncel