Türkiye'nin Turizm Geliri Yüzde 3,9 Artarak 24,3 Milyar Dolar Oldu

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılının üçüncü çeyreğine (Temmuz-Eylül) ilişkin Turizm İstatistiklerini açıkladı. Buna göre, turizm geliri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,9 artarak 24 milyar 257 milyon 815 bin dolar oldu. Yurt dışında ikamet eden vatandaşlar, Türkiye'ye yüzde 59,9 oranla "akraba ve arkadaş ziyareti" için geldi.

TÜİK'in verilerine göre, ziyaretçilerden elde edilen turizm gelirinin 24 milyar 46 milyon 779 bin dolarını yabancı ziyaretçiler, 211 milyon 37 bin dolarını ise transfer yolcular oluşturdu. Ülkemizi ziyaret eden yurt dışı ikametli vatandaşlar, toplam turizm gelirinin yüzde 16,1'ini sağladı.

Ziyaretçi harcamalarının büyük bölümü kişisel harcamalardan oluştu

Ziyaretçiler, seyahatlerini kişisel veya paket tur ile organize etti. Bu çeyrekte yapılan harcamaların 15 milyar 975 milyon 385 bin doları kişisel, 8 milyar 71 milyon 394 bin doları ise paket tur harcamalarından oluştu.

Ziyaretçi sayısı yüzde 1,9 arttı

Üçüncü çeyrekte Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,9 artarak 23 milyon 639 bin 736 kişi oldu. Bu ziyaretçilerin yüzde 14,5'ini, yani 3 milyon 438 bin 655'ini yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

Bu dönemde ülkemizde geceleme yapan ziyaretçilerin gecelik ortalama harcaması 100 dolar olarak hesaplandı. Yurt dışında ikamet eden vatandaşların gecelik ortalama harcaması ise 64 dolar oldu.

Paket tur harcamalarının payı yüzde 33,6

Ziyaretçilerden elde edilen toplam turizm gelirinin yüzde 33,6'sı paket tur harcamalarından, yüzde 19,9'u yeme-içme, yüzde 11,1'i ise uluslararası ulaştırma harcamalarından oluştu. Geçen yılın aynı dönemine göre sağlık harcamaları yüzde 20,3, konaklama harcamaları yüzde 17,3, yeme-içme harcamaları ise yüzde 14,8 arttı.

Ziyaretçilerin yüzde 73,8'i "gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler" amacıyla geldi

Ziyaretçilerin ülkemize geliş amaçları arasında ilk sırayı yüzde 73,8 ile "gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler" aldı. İkinci sırada yüzde 17,3 ile "akraba ve arkadaş ziyareti", üçüncü sırada ise yüzde 3,7 ile "alışveriş" yer aldı. Yurt dışında ikamet eden vatandaşlar, Türkiye'ye yüzde 59,9 oranla "akraba ve arkadaş ziyareti" için geldi.

Turizm gideri yüzde 32,3 arttı

Yurt dışına yapılan seyahatlerde turizm gideri geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 32,3 artarak 2 milyar 479 milyon 210 bin dolar oldu. Bunun 2 milyar 34 milyon 647 bin dolarını kişisel, 444 milyon 563 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı yüzde 3 arttı

Bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artarak 3 milyon 383 bin 353 kişi olarak gerçekleşti. Bu kişilerin ortalama harcaması 733 dolar oldu.