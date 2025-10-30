Haberler

Türkiye'nin Turizm Geliri 64 Milyar Dolar Olacak

Güncelleme:
2025 yılı itibarıyla Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısının 53 milyona ulaşması ve turizm gelirinin 64 milyar dolara çıkması bekleniyor. 2025 Ocak-Haziran döneminde turizm geliri geçen yıla göre yüzde 7,6 artış gösterdi.

Türkiye'nin turizm gelirinin yıl sonu itibarıyla 64 milyar dolara, Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısının ise 53 milyona ulaşması bekleniyor.

AA muhabirinin "2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı"ndan yaptığı derlemeye göre, Türkiye'de turizm sektörünün 2025'te ürün ve pazar çeşitliliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalara yoğunluk verildi.

Bu kapsamda, Türkiye'ye 2025 Ocak-Ağustos döneminde gelen yabancı ziyaretçilerin sayısı önceki yıla göre yüzde 0,9 azalarak, 35,5 milyon kişi oldu.

Turizm geliri ise Ocak-Haziran 2025 döneminde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,6 artışla 25,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Geçen yıl ise Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı 52,6 milyon kişi olurken, turizm geliri de 61,1 milyar doları buldu.

Bu yılın sonu itibarıyla da Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısının bir önceki yıla göre yüzde 1 artışla 53 milyon kişiye, turizm gelirinin ise yüzde 4,7'lik artışla 64 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

