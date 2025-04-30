Türkiye'nin Turizm Geliri %5,6 Arttı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, 2025 ocak-mart döneminde turizm geliri geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5,6 artarak 9,4 milyar dolar oldu. Ziyaretçi sayısındaki artış ise yüzde 1,2 olarak kaydedildi.
(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2025 Ocak-Mart dönemine ilişkin "Turizm İstatistikleri"ne göre; turizm geliri geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5,6 arttı. Ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,2 artarken, ziyaretçiler yüzde 52,5 ile en çok "gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler" amacıyla geldi.
Ziyaretçiler, seyahatlerini kişisel veya paket tur ile organize ederken; bu çeyrekte ziyaretçiler tarafından yapılan harcamaların 8 milyar 104 milyon 875 bin dolarını kişisel harcamalar, 1 milyar 218 milyon 997 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.
Ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,2 arttı
Ülkemizden çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2025 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,2 artarak 9 milyon 121 bin 152 kişi oldu. Ziyaretçilerin yüzde 24,3'ünü 2 milyon 219 bin 38 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.
Bu çeyrekte ülkemizde geceleme yapan ziyaretçilerin gecelik ortalama harcaması 99 dolar oldu. Yurt dışında ikamet eden vatandaşların gecelik ortalama harcaması ise 67 dolar oldu.
Bu çeyrekte turizm geliri içerisindeki yeme içme harcamalarının payı yüzde 24,7, uluslararası ulaştırma harcamalarının payı yüzde 15,9, paket tur harcamalarının payı ise yüzde 13,1 oldu. Bir önceki yılın aynı dönemine göre paket tur harcamaları yüzde 20,8, yeme içme harcamaları yüzde 15,7 ve ulaştırma (Türkiye içi) harcamaları yüzde 8,9 arttı.
Turizm gideri geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 37,6 arttı
Turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 37,6 artarak 2 milyar 448 milyon 212 bin dolar oldu. Bunun 1 milyar 907 milyon 35 bin dolarını kişisel, 541 milyon 177 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.
Yurt dışını ziyaret eden vatandaşlar geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 6 arttı
Bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 6 artarak 2 milyon 596 bin 225 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 943 dolar olarak gerçekleşti.