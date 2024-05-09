Türkiye ile Tunus Arasındaki İlişkilerin Temeli Ekonomi ve Kültürdür

Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, Türkiye ile Tunus arasındaki ikili ilişkinin temelini ekonomi ve kültürün oluşturduğunu söyledi.

Tunus ile Türkiye ilişkilerini AA muhabirine değerlendiren Demircan, "Bir ülkeyle olan ilişkiden bahsettiğimizde, onun en önemli ayağı ekonomi ve ardından kültürdür. İki ülke arasındaki yatırım ve ticaret alanında ilişki bulunması, ikili ilişkilerin temelinin güçlü olduğunun göstergesidir." İfadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yeni göreve başlayan büyükelçilerle gerçekleştirdiği buluşmada, her alanda ilişkilerin geliştirilmesinin önemine dikkat çektiğini ve dış misyonun en önemli vazifesinin her tür gelişmelerde aktif unsur olması gerektiği yönündeki açıklamalarının çok önemli olduğunu vurgulayan Demircan, "Sanayide, ticarette, yatırımda hareketlenme çok önemli. Bu yüzden Tunus'a gelmeden önce Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la konuşma fırsatım oldu, işadamları ve yatırımcıları teşvik etmemizin İki taraf ilişkilerin gelişmesine önemli katkıları hususunda muvafakatleri tam olmuştur. Ticari alanda gelişme olmadığı taktirde, diğer alanlarda ilişkiler gerekli ivmede seyretmemektedir ." dedi.

Türkiye'de gelişen sanayinin yurtdışına yatırım yapmak istediğini belirten Demircan, Türk sanayicinin gerekli donanım ve tecrübeye sahip olduğunu ve yatırım yapma fırsatını kolay bir şekilde yakalayacaklarını söyledi.

"Tunus'a göreve başlamadan önce Türkiye'de 400 Türk firmasıyla görüştüm"

Tunus'a büyükelçi olarak atanmasının akabinde, göreve başlama sürecini beklerken Türk sanayiciler ve tüccarlarla birçok görüşme yaptığını vurgulayan Demircan, "Türkiye'de 400 Türk firması ile görüştüm. Tunus'ta göreve başlamamın hemen ardından bunu Tunuslu iş insanlarına da ilettim. Onlara, Türk sanayiciler ve tüccarların Tunuslular ile çalışmak istediklerini ve Tunus'ta yatırım yapmak istediklerini söyledim. Ticaret ve sanayiye yatırım demek ticari hareketlenme ve entegrasyon demek." ifadelerini kullandı.

İki ülke arasında yatırımları ve ortak iş birliğini teşvik etmek amacıyla Tunus'taki iş insanlarıyla temaslarda bulunduğuna dikkat çeken Demircan, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Tunus Arap dünyasına ve Afrika'ya açılan bir kapı. Tunus'taki yatırım fırsatlarını pratik açıdan, Tunus'taki fırsatlar perspektifinden ve Tunus'un Afrika ile ilişkilerinin sunduğu fırsatlar perspektifinden incelememiz gerekiyor. Çünkü Tunus sadece Tunus değil, Cezayir, Libya, Fas ve Afrika ülkeleriyle de ilişkileri olan önemli bir ülke aynı zamanda da bir geçiş noktası."

"Tunus'ta Türk ve Tunuslu iş insanlarını buluşturduk"

Tunus'ta göreve başlamasından çok kısa bir süre sonra, Tunuslu ve Türk iş insanlarını tanıştırmak ve onlarla ticareti geliştirmenin yollarını istişare etmek üzere başkent Tunus'taki Türkiye Büyükelçiliği'nde iftar programı düzenlediklerini belirten Demircan, "Tunus'taki iş insanları derneklerinin ve ticaret odalarının da desteği ile 106 Tunuslu firmanın temsilcisinin yanı sıra onlarca Türk firma yetkilisini büyükelçiliğimizde bir araya getirdik. İş insanlarının birbirleriyle tanışmalarını, iş ve yatırım fırsatlarında ortaklıkları ve ticari büyümeyi teşvik etmeye yönelik faaliyetler önemli. Tunus ile Türkiye arasında iyi ilişkilerin yanı sıra vize muafiyeti de var, bu ticaret için de büyük bir avantaj. Tunus'ta birçok iş fırsatı var, bunları değerlendirmek için iş insanları ve şirketler arasında köprü oluşturmak gerekiyor." dedi.

"Ortak düzenlenen kültür ve sanat faaliyetleri ikili ilişkiler için büyük önem taşıyor"

Ticaretin yanı sıra ortak düzenlenen kültür ve sanat faaliyetlerinin ikili ilişkiler için büyük arz ettiğini vurgulayan Demircan, "Kültür, antik eserlerin araştırılması ve restorasyonundan başlayıp, yaşama, yeme, içme, giyinme ve müzik geleneklerine kadar uzanan çok geniş bir kavram. Kültür demek geçmişteki, şu anki ve gelecekti yaşam birimi demek. Hayatımızda yaşadığımız ve bizim doğal olarak yaptığımız her şey kültürümüzdür. Fikirleri olarak aynı düşünsek dahi, yemede, içmede, mimari eserlerde ve birçok alanda farklı yaşam tarzlarımız olabilir. Yani aramızda benzerlikler olduğu kadar farklılıklar da olabilir, bu farklılıklar da bizim zenginliğimiz." ifadelerini kullandı.

Türk ve Tunus toplumu kültürel olarak farklı medeniyetlerden ilham aldığını söyleyen Büyükelçi Demircan, Tunus ve Türkiye toplumunun ortak özelliğinin kültürel zenginliğin artmasına neden olan başka medeniyetlere açık olmaları olduğunu söyledi.

Tunus ile eğitim alanında da işbirliği içerisinde olduklarını belirten Demircan, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Türkiye'de 200 üniversitemiz var ve çeşitli alanlarda eğitim almak için Türkiye'ye eğitim alan 300 binin üzerinde yabancı öğrenci var. Bu öğrencilerin bin 600'ü Tunuslu. Türkiye'de okumak isteyen Tunuslu gençlerin olması bizi memnun ediyor. Türkçe öğrenen Tunuslu gençleri iki ülke arasındaki ilişkilerin geleceği olarak görüyoruz. Aynı zamanda Arapça öğrenmek isteyen Türk vatandaşları da Tunus'ta dil eğitimi alabilmelerinin yolu açık."