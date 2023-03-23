Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Çakıralp, Tunus Dışişleri Bakanı Ammar ile görüştü

Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Çağlar Fahri Çakıralp, Tunus Dışişleri Bakanı Nebil Ammar ile iki ülke arasındaki ilişkileri görüştü.

Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Çağlar Fahri Çakıralp, Tunus Dışişleri Bakanı Nebil Ammar ile iki ülke arasındaki ilişkileri görüştü.

Türkiye'nin Tunus Büyükelçiliği sosyal medya hesabında görüşmeye ilişkin yazılı bir açıklama yayımlandı.

Görüşmenin Tunus Dışişleri Bakanlığında gerçekleştiği belirtilen açıklamada, "Görüşme, Türkiye ile Tunus arasındaki dayanışma ve dostluk bağlarının vurgulanması ile her alanda ikili işbirliğinin güçlendirilmesi yönünde karşılıklı iradenin teyit edilmesi için vesile teşkil etmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Büyükelçi Çakıralp'in, Türkiye'de yaşanan deprem felaketinin ardından Tunus'un Türkiye ile dayanışma içinde olmasından dolayı teşekkür ettiği kaydedildi.

Dışişleri Bakanı olarak 7 Şubat'ta göreve başlayan Ammar, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için açılan taziye defterini imzalamak üzere 9 Şubat'ta Türkiye Büyükelçiliğini ziyaret etmişti.