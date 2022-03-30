Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Çakıralp, Tunus İçişleri Bakanı ile görüştü - Haberler

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Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Çakıralp, Tunus İçişleri Bakanı ile görüştü

AA - Mehmet Akif Turan - Güncel
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Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Çakıralp, Tunus İçişleri Bakanı ile görüştü

Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Çağlar Fahri Çakıralp, Tunus İçişleri Bakanı Tevfik Şerafettin ile bir araya geldi.

Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Çağlar Fahri Çakıralp, Tunus İçişleri Bakanı Tevfik Şerafettin ile bir araya geldi.

Türkiye'nin Tunus Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Çakıralp ile Şerafettin'in Tunus İçişleri Bakanlığında bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

Görüşmede, Tunus ile güvenlik alanındaki iş birliği ve bunun geliştirilmesi konusunun ele alındığı kaydedildi.

Büyükelçiliğin açıklamasında, "İki ülke Emniyet Genel Müdürlükleri arasındaki Ortak Komisyon Toplantısının en yakın zamanda gerçekleştirilmesi üzerinde mutabık kalınmıştır." ifadesine yer verildi.

Tunus İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre de görüşmede iki ülke arasında güvenlik alanındaki çalışmaları ve mevcut iş birliğini geliştirmenin yolları ele alındı.

AA / Mehmet Akif Turan - Güncel

Süleyman Soylu, Türkiye, Medya, Tunus, Güncel, Haberler

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