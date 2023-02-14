Türkiye'nin Tunus Büyükelçiliğinden depremzedeler için yardım kampanyası

Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Çağlar Fahri Çakıralp, Türkiye'deki depremzedeler için başlattıkları yardım kampanyasına Tunusluların gösterdiği ilgiden memnun olduğunu söyledi.

Büyükelçi Çakıralp, depremzedeler için başlatılan yardım kampanyasına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Toplanan yardımları en kısa zamanda ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklarını belirten Çakıralp, "Kayıp ve yıkımın boyutu çok büyük. Deprem büyük bir Avrupa ülkesinden daha geniş bir alanda yıkıma neden oldu, 20 milyondan fazla insanı etkiledi. Bu büyüklükte bir felakete hiç tanık olmadık." ifadelerini kullandı.

Depremin ardından Tunus'un depremden etkilenen Türkiye ve Suriye için dayanışma mesajı yayımlayan ilk ülkeler arasında olduğuna dikkati çeken Çakıralp, "Tunus ve Türk halkı, tarih boyunca hep dayanışma içinde oldu. Bu büyük felaketin ardından Tunus'un Türk halkıyla dayanışmasından dolayı müteşekkirim." dedi.

100'ün üzerinde ülke Türkiye'ye yardım ulaştırdı

On binlerce insanın hayatını kaybettiği "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin ardından uluslararası dayanışmanın çok hızlı gerçekleştiğini kaydeden Çakıralp, "30 binden fazla insanımız hayatını kaybetti, 80 binden fazla yaralımız var. 42 bine yakın bina yıkıldı veya ağır hasar gördü. Bu kadar büyük bir felaket için uluslararası dayanışma çok önemli. Depremin duyulmasının ardından 100'ün üzerinde ülke acil yardım malzemesi gönderdi. Aralarında Tunus'un da olduğu 80'in üzerinde ülke arama kurtarma ekibi gönderdi. Şu an deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarını aralıksız devam ettiren 9 binin üzerinde uluslararası arama kurtarma personeli var." diye konuştu.

Tüm bu yaşanan acıların arasında birçok mucizenin de gerçekleştiğini vurgulayan Çakıralp, depremin 9. gününde iki kardeşin enkazdan sağ çıkarılmasından dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Tunus'tan deprem bölgesine yardımlar

Tunus, 6 Şubat'taki depremlerin ardından Cumhurbaşkanı Kays Said'in talimatıyla hazırlanan iki askeri uçakla Türkiye ile Suriye'ye arama kurtarma ekibi ve acil yardım malzemesi göndermişti.

Gıda, ilaç, bebek maması, battaniye ve hijyen maddelerinin yer aldığı 14 tonluk acil yardım malzemesiyle yola çıkan uçaklarda, 41 kişiden oluşan arama kurtarma ekibi Türkiye'ye, 20 kişiden oluşan diğer bir ekip de Suriye'ye ulaşmıştı.

Ülkede ayrıca depremin ilk gününden bu yana yardım kampanyaları düzenleniyor. Tunuslular bu kampanyalarla Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere desteklerini sürdürüyor.