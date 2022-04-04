Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi, Libya Sayıştay Başkanı ile Türk firmalarının sorunlarını görüştü - Haberler

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Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi, Libya Sayıştay Başkanı ile Türk firmalarının sorunlarını görüştü

AA - Ebu Bekir Aşkın - Güncel
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Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi, Libya Sayıştay Başkanı ile Türk firmalarının sorunlarını görüştü

Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Kenan Yılmaz, Libya Sayıştay Başkanı Halid Şakşak ile Libya'daki Türk firmalarının karşılaştıkları sorunları ve bu sorunların çözümüne yönelik atılacak adımları içeren bir görüşme gerçekleştirdi.

Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Kenan Yılmaz, Libya Sayıştay Başkanı Halid Şakşak ile Libya'daki Türk firmalarının karşılaştıkları sorunları ve bu sorunların çözümüne yönelik atılacak adımları içeren bir görüşme gerçekleştirdi.

AA muhabirine konuşan Yılmaz, görüşmede, dost ve kardeş Libyalıların acil ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak, Libya'nın öncelikli gördüğü ve yarım kalmış olan projelerin hayata geçirilmesinde Türk firmalarının karşılaştıkları sorunları ve bu sorunların çözümüne matuf atılacak adımları ele aldıklarını ifade etti.

Büyükelçi Yılmaz, "Libya'nın içinden geçtiği bu hassas dönemde, ekonomik istikrarın, refahın ve kalkınmanın sağlanması hususlarında Sayıştay'ın kritik rolünün altını çizerek, bu yönde gösterdiği çabalardan memnuniyet duyduğumuzu ifade ettim." dedi.

AA / Ebu Bekir Aşkın - Güncel

Sayıştay, Türkiye, Libya, Türk, Güncel, Haberler

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