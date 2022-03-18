Son Dakika | Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Yörük, Rusya-Ukrayna savaşını değerlendirdi

Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılması ve çocukların gözyaşlarının dinmesi için var gücüyle çalıştığını vurguladı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen program ve anma töreni için Arnavutluk'un İşkodra şehrini ziyaret eden Yörük, Rusya-Ukrayna savaşı hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Oldukça zor zamanlardan geçildiğini söyleyen Yörük, 2 yıllık ağır Kovid-19 salgın döneminden sonra şimdi Ukrayna'da bir savaşın patlak verdiğini vurguladı.

Yörük, "Ukrayna'da patlak veren bu savaş, aslında kabul edilemez olan bu savaş sonuç itibariyle hem Balkanları hem de Avrupa'yı, hem de tabi sonrasında dünyayı önemli ve olumsuz ölçüde etkiliyor." dedi.

Bu savaşın beşeri, ekonomik, sosyal ve siyasi açıdan yaratmış olduğu pek çok olumsuzluğun mevcut olduğuna dikkat çeken Yörük, "Ancak biz Türkiye olarak sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bu savaşın bir an evvel sonlanabilmesi için öncelikle bir ateşkesin hayata geçirilmesi, arkasından kalıcı barışın tesisi amacıyla çok yoğun bir çaba içerisindeyiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları çerçevesinde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da çok yoğun mesai içerisinde olduğunu dile getiren Yörük, "(Çavuşoğlu) Daha bundan 2 gün önce Moskova'da mevkidaşıyla görüştü. Dün de Ukrayna'da Kiev'deydi. Ukrayna Dışişleri Bakanıyla temaslarda bulundu. Tabi şu son bir ay içerisinde sayın Cumhurbaşkanımız, sanıyorum 30'u aşkın ülkenin devlet başkanı ve hükümet başkanıyla görüştüler. Sayın Bakanımız keza. Antalya'da biliyorsunuz bir Antalya Diplomasi Forumu düzenlemiştik. Oraya çok yoğun bir katılım oldu. (Arnavutluk) Başbakan sayın (Edi) Rama, Dışişleri Bakanı sayın (Olta) Xhaçka da oradalardı." değerlendirmesinde bulundu.

Yörük, "Dolayısıyla biz Türkiye olarak bu savaşın bir an evvel sonlandırılması, istikrar tekrar bölgemizde hakim olabilmesi, silahların susması, çocukların gözyaşlarının dinmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu konuda Türkiye olarak aktif bir rol oynuyoruz, merkezi bir rol oynuyoruz. Ümit ediyoruz bu çabalarımız tüm insanlık adına, tüm Avrupa adına olumlu bir şekilde sonuçlanır." şeklinde konuştu.