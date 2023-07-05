Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği Arnavutluk'taki Engellilere Yardım Etti

Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği himayelerinde Arnavutluk'taki engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye ve diğer yardımcı araç gereçler hibe edildi. Engelliler için tekerlekli sandalye, koltuk değneği ve diğer yardımcı araç gereçlerin dağıtım töreni, İşkodra ilindeki Ali Laçej İlkokulu'nda gerçekleştirildi.

Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği himayelerinde Arnavutluk'taki engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye ve diğer yardımcı araç gereçler hibe edildi.

Engelliler için tekerlekli sandalye, koltuk değneği ve diğer yardımcı araç gereçlerin dağıtım töreni, ülkenin kuzeyindeki İşkodra ilinde bulunan Ali Laçej İlkokulu'nda düzenlendi.

Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay, burada yaptığı konuşmada, İsviçre'nin Basel kentinde yerleşik Igel isimli sivil toplum örgütünün kaynağı ve Arnavutluk'taki Geleceğin Alternatifi Vakfının (ALSAR) organizasyonu, İşkodra Belediyesinin destekleriyle bu etkinliğin düzenlendiğini aktardı.

Tekerlekli sandalyeler ve diğer araçların engelli kardeşlerinin hayatında bir nebze de olsa kolaylık sağlaması umudunu paylaşan Atay, "Yardımlarımız, desteklerimiz kardeş Türkiye'den kardeş Arnavutluk'a devam edecek." dedi.

İşkodra Belediye Başkan Yardımcısı Rudin Beka da bu tür girişimlerin gelecekte de meydana gelmesini dileyerek, "Engellilere desteklerinden dolayı Türkiye Büyükelçisine çok teşekkür ederim. Önümüzdeki dönemde de belediyeden daha fazla ilgi göreceğinize inanıyorum." diye konuştu.

ALSAR Başkanı Mehdi Gurrada, projenin Türk Büyükelçisi ve Büyükelçiliği himayelerinde İsviçre'de yaşayan Türklerin organizasyonunda gerçekleştiğini anımsatarak, "Umarım bu araçlar hayatınızı az da olsa kolaylaştırmaya yarar." ifadesini kullandı.

"Engelliler için dayanışma ve yardım" projesi kapsamında Engelli ve Tetrapleji Derneği İşkodra Şubesi'ndeki engelli vatandaşlara 50 tekerlekli sandalye, 50 koltuk değneği ve 50 yürüteç hibe edildi.