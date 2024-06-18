Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği'nde Kurban Bayramı Bayramlaşma Programı Düzenlendi

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği'nde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Ali Kaan Orbay'ın ev sahipliğinde düzenlenen programa, Gürcistan'daki Türk kurumlarının temsilcileri ve ülkede yaşayan Türk vatandaşları katıldı.

Doğu Gürcistan Müslümanları Müftüsü Etibar Eminov, Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) Başmüfettişi Yaşar Kandil, eski Çanakkale İl Müftüsü İbrahim Öcüt ve Adana İl Müftüsü Mehmet Taşcı'nın da iştirak ettiği programda konuşan Büyükelçi Orbay, katılımcıların bayramını kutladı.

Bayramın tüm dünyaya barış getirmesini dileyen Orbay, "Bayramın, başta Gazze'deki mazlum ve masum halk olmak üzere tüm dünyaya, bölgemize barış getirmesini, buna vesile olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Mahmut Göl de konuşmasında, bayramın önemini vurgulayarak, " Kurban Bayramı yaklaşmaktır. Allah'a yaklaşmak ve insanların birbirlerine yaklaşmasıdır." dedi.

Göl, Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) ile Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) "Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu" kapsamında Gürcistan'ın çeşitli bölgelerinde, büyükbaş kurbanlıkların kesildiği ve kurban etlerin dağıtıldığı bilgisini de paylaşarak, benzer organizasyonları gelecek yıllarda da gerçekleştireceklerini söyledi.