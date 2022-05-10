Samsun'da engellilere ücretsiz tatil imkanı sunulacak

Samsun Büyükşehir Belediyesi Mavi Işıklar Eğitim, Dinlenme ve Rehabilitasyon Merkezi'nde engelli bireyler ve ailelerine 4 gün boyunca ücretsiz tatil yapma imkanı verilecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediyesinin 17 ilçedeki engelli bireyler ve aileleri için 4 ay sürecek tatil kampları organize ettiği belirtildi.

"Bu Kampta Hayat Var" Projesi kapsamında Mavi Işıklar Eğitim Dinlenme ve Rehabilitasyon Merkezi'nde, 1 Haziran ve 30 Eylül tarihleri arasında yapılacak dörder günlük yaz kamplarından toplamda 1100 engelli ve ailesinin yararlanacağı vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"17 oda ve 34 yatak kapasitesi, restoran, yüzme havuzu, duş, giyinme kabinleri, çocuk oyun, spor ve rekreasyon gibi alanların bulunduğu tesiste kamp yapmak isteyen engelli ve aileleri için 25 Mayıs tarihine kadar kayıtlar alınacak. Organize edilen programda engellilere asansör sistemli açık yüzme havuzu, restoran ve konaklama hizmetleri sunulacak. Ayrıca bilgilendirme ve bilinçlendirme seminerleri ile psikososyal destek hizmetleri verilecek. Proje kapsamında öncelik, Samsun'u hiç görmemiş ve hiç tatil yapma fırsatı olmayan engelli ve ailelerine verilecek. Ulaşımları da yine ilçelerde belirlenen noktalardan belediye araçları ile sağlanacak. Misafirlerini otel konforundaki sosyal tesislerinde ağırlayacak olan belediye, havuz keyfi, şehir gezileri ve akşam eğlenceleriyle de onlara unutamayacakları anlar yaşatacak."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun'un daha sağlıklı bir geleceğe ulaşması amacıyla gece gündüz demeden çalıştıklarını aktardı.

Engelli vatandaşların sosyal hayatta daha aktif rol almalarına katkı sağlayacak projeleri önemsediklerini bildiren Demir, şunları kaydetti:

"İnsan odaklı hizmetlerle Türkiye'nin örnek belediyelerinden biri olduk. Bu Kampta Hayat Var Projesi'yle engelli vatandaşlara ücretsiz tatil yapma imkanı sunuyoruz. Her kampta 34 kişiyi ağırlıyoruz. Araçlarımızla evlerinden alıp kamp sonrasında da yine evlerine teslim ediyoruz. Engellilerimizin fiziksel durumlarının rehabilitasyonu için suyla buluşması çok önemli. Çünkü kumsalda engelli araçlarıyla kolay hareket edemiyorlar. ya da özel gereksinimli bireyler ve aileleri, kamuya açık alanlarda çok rahat edemiyor. Biz de bu kamp ile onları suyla buluşturuyoruz. Onların hayatını kolaylaştıracak her türlü hizmeti vermeye gayret ediyoruz."