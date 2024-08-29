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Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği, Büyük Zafer'in 102. yıl dönümünü kutladı

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Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan Büyük Zafer'in 102. yıl dönümü nedeniyle resepsiyon verdi.

Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan Büyük Zafer'in 102. yıl dönümü nedeniyle resepsiyon verdi.

İran'ın başkenti Tahran'daki Büyükelçilik rezidansında verilen resepsiyona Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç ve Askeri Ataşe Albay Sabri Coşkun ev sahipliği yaptı.

Resepsiyona yabancı misyon temsilcileri, büyükelçilik çalışanları çeşitli kurumlardan temsilciler, gazeteciler ile çok sayıda davetli katıldı.

İran'ı temsilen, İran Ordusu Kurmay Başkanı Tuğamiral Habibullah Seyyari ile Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Hamid Vahidi, resepsiyona katıldı.

İstiklal Marşının okunmasıyla başlanan resepsiyonda konuşan Büyükelçi Kırlangıç, 30 Ağustos 1922'de Türk milletinin Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde milli zafer kazandığını ve bu günün Türk tarihinin dönüm noktası olduğunu belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 30 Ağustos'ta istiklal savaşında kazandığı zaferle kurulduğunu dile getiren Kırlangıç, " Türkiye, bugün de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde aynı yönde adımlar atmaktadır." dedi.

Türkiye'nin, kurulduğu günden bu yana başta komşular olmak üzere tüm ülkelerle iyi ilişkiler geliştirmek için ciddi çabalar sarfettiğini belirten Kırlangıç, özellikle dost ve kardeş İran ile karşılıklı ilişkilerin tarihsel derinliklere dayandığını vurguladı.

Kırlangıç, İran ile karşılıklı iyi ilişkilerin Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın liderliğindeki yeni İran hükümeti döneminde de devam etmesini umduklarını dile getirdi.

Türkiye ile İran'ın Filistin davasında ortak paydada buluştuğuna dikkati çeken Kırlangıç, "Filistinli kardeşlerimizi yalnız bırakmamak için İran ile yakından çalışıyoruz. Gazze'de derhal ateşkesin sağlanması ve Gazzeli kardeşlerimize yardımların ulaştırılabilmesi için tüm imkanlarımızı kullanıyoruz." diye konuştu.

Tuğamiral Seyyari de Türkiye Cumhuriyeti'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayarak, bu günün Türk halkının bağımsızlık ve özgürlük yolunda cesaretinin ve kararlığının sembolü olduğunu belirtti.

Türkiye ile İran arasında askeri işbirliğinin geliştiğini dile getiren Seyyari, "Güçlü silahlı kuvvetlere sahip iki komşu ülke İran ile Türkiye'nin işbirliği, uzun yıllardır bölgedeki istikrar ve güvenliğin teminatı oldu." dedi.

İki ülkenin terörle mücadelede de işbirliğine sahip olduğunu dile getiren İranlı komutan, İsrail'in Gazze'de işlediği soykırım ve savaş suçlarının durdurulması için bugün Türkiye ve İran'ın işbirliğinin her zamankinden daha fazla öneme haiz olduğunun altını çizdi.

Tuğamiral Seyyari, "Biz Türkiye ve silahlı kuvvetlerini en güvenilir komşularımızdan biri sayıyoruz. Biz birbirini zor zamanlarda destekleyen iki ülkeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Tahran Güncel Haberler

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