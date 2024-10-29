Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliğinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yıl dönümü, Tahran Büyükelçiliğinde düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç ve eşi Zeynep Kırlangıç tarafından verilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna İran Yol ve Şehircilik Bakanı Ferzane Sadık, eski Meclis Başkanı ve Fars Dili ve Edebiyatı Akademisi Başkanı Gulamali Haddad Adil'in yanı sıra yabancı misyon temsilcileri, Türk kurumların temsilcileri ve İran'da yaşayan Türk vatandaşları katıldı.

İstiklal Marşı ve İran ulusal marşının okunmasıyla başlayan törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı konuklara dinletildi.

Resepsiyonda konuşan Büyükelçi Kırlangıç, Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde Cumhuriyet'in ilanının Türkiye'nin kaydettiği büyük bir başarı olduğunu belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin bu başarısının, birçok ülkeye ilham kaynağı olmaya devam ettiğini vurgulayan Kırlangıç, "Bu vesileyle, bağımsızlık ve Türkiye'mizin refahı için cesurca ve kahramanca kendilerini feda eden tüm şehitlerimize ve gazilerimize en derin saygılarımızı sunmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

İran ile ikili ilişkilerin tarihi bir derinliğe ve büyük bir öneme sahip olduğuna dikkati çeken Kırlangıç, "İyi komşuluk ilişkileri temelinde bu bağları daha da güçlendirmeye ve derinleştirmeye kararlıyız." dedi.

Büyükelçi Kırlangıç, "Cumhuriyetin ilanından bu yana, başta komşularımız olmak üzere tüm ülkelerle barışçıl ve karşılıklı faydaya dayalı ilişkiler geliştirmek için ciddi çabalar sarf etmekteyiz." diye konuştu.

İsrail'in bölgedeki saldırganlığından kaynaklanan olağanüstü gerilimin Türkiye için ciddi bir endişe kaynağı olduğunu vurgulayan Kırlangıç, "Gazze'de acil bir ateşkes sağlanması ve bir yılı aşkın süredir tarifsiz acılar çeken Gazze'deki kardeşlerimize insani yardım ulaştırmak için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz." şeklinde konuştu.

Kırlangıç, Türkiye'nin, 26 Ekim'de İsrail'in İran'a düzenlediği saldırıyı en sert şekilde kınadığını belirterek, "İsrail, Gazze, Lübnan ve Orta Doğu'nun diğer bölgelerinde saldırılarına son vermelidir. Uluslararası toplumun sorumlu bir üyesi ve barışsever bir ülke olarak, bu benzeri görülmemiş gerilimin kontrolden çıkmasını önlemek için elimizden gelen tüm çabayı göstereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

İranlı Bakan Sadık, Ankara'da TUSAŞ'a terör saldırısını kınadı

Resepsiyona katılan İran Yol ve Şehircilik Bakanı ve İran-Türkiye Ortak Ekonomik Komisyonu Başkanı Sadık, konuşmasının başında Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Ankara'da yerleşkesine düzenlene terör saldırısını şiddetle kınadıklarını belirterek, saldırıda şehit olanlara rahmet ve yaralılara acil şifalar diledi.

İranlı Bakan, İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki saldırılarını da lanetlediklerini ve uluslararası toplumun soykırım ve savaş suçlarına karşı kayıtsızlığından büyük üzüntü duyduklarını belirtti.

İran ile Türkiye arasındaki ortak sınırın yüzyıllar boyunca dostluğun, kardeşliğin, barışın sınırına dönüştüğünü ifade eden Sadık, "İran ve Türkiye, Batı Asya bölgesinin iki önemli oyuncusudur ve her zaman bölgede belirleyici bir rol oynamaktadır." dedi.

Türkiye'nin İran için her zaman öncelik olduğunu söyleyen Sadık, iki ülkenin üst düzey yetkilileri arasında son dönemde gerçekleşen karşılıklı toplantıları, iki ülkenin işbirliğini geliştirme yönündeki güçlü iradesinin bir yansıması olarak değerlendirdi.

2025 yılının Türkiye ve İran ortak kültür yılı olarak belirlendiğini hatırlatan Sadık, bunun iki ülke arasındaki dostluk bağlarının daha da güçlendirilmesi için parlak bir fırsat olduğuna dikkati çekti.