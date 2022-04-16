TÜRKİYE'NİN SOYA FASULYESİ İHTİYACININ YÜZDE 5'İ AMASYA'DAN?

AMASYA (DHA) - AMASYA Valiliği öncülüğünde, kentte 'Soya Fasulyesi Geliştirme Projesi' kapsamında 99 çiftçiye yüzde 75 hibe destekli tohum dağıtıldı. Vali Masatlı, 'Amasya olarak ilk defa Türkiye'de yüzde 5 oranında soya fasulyesi ekimi yapacağız' dedi.

Amasya Valiliği'nce geliştirilen 'Soya Fasulyesi Geliştirme Projesi' kapsamında 'Soya Fasulyesi Tohumu' dağıtım töreni düzenlendi. Amasya Valisi Mustafa Masatlı'nın katıldığı törende proje kapsamında 99 çiftçiye yüzde 75 hibe destekli tohum dağıtıldı.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Amasya bulunduğu coğrafya itibariyle tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yoğun olarak yapıldığı ve tarımsal hasılası ülke ortalamasının üzerinde olan bir il olduğunu belirtti. Masatlı, 'İlk defa soya fasulyesini bir ilke imza atarak Amasya toprağıyla inşallah bu sene buluşturacağız. Soya fasulyesi bizim stratejik ürünümüz, yani bizim ithalat yaptığımız bir ürünümüz. Soyayı biz ilaçtan tutun kozmetiğe, kozmetikten tutun gıda sanayisine hatta gıda sanayisinden tutun posasını bizim büyük baş hayvanlarda kaba yem olarak başlangıcından sonuna kadar kullandığımız bir bitkimizdir. Bu bakımdan da biz bu soya bitkisini çok önemsiyoruz. Özellikle hayvancılıkta önemli bir merkez olma yolunda emin adımlarda ilerleyen ilimizde soya açığını da inşallah bu şekilde kapatmaya çalışacağız' dedi.

'Türkiye'de yüzde 5 oranında soya fasulyesi ekimi yapacağız' diyerek çiftçilere bereketli dönem geçirmeleri temennisinde bulunan Vali Masatlı, 'Türkiye'de geçen yıl soya ekilişi 440 bin dekar. Bizim bu sene dağıtacağımız tohumlarla yapacağımız ekiliş 17 bin dekar. Amasya olarak ilk defa Türkiye'de yüzde 5 oranında soya fasulyesi ekimi yapacağız. Yaklaşık 520 bin TL bedelli yüzde 75'i hibe yüzde 25'i ise vatandaşımız destekli tohumlarımızı inşallah toprakla buluşturup istediğimiz sonuçları da bu yıl elde edeceğiz. Hükümetimizle beraber her sahada destek, teşviklerimiz devam edecek ve inşallah bu topraklardan çok ürün alıp üretmeye devam edeceğiz. Ekilmemiş bir karış alan bırakmayacağız ve bütün topraklarımızı tohumla buluşturacağız' ifadelerinde bulundu.

PROJEYE DESTEK

Tarım şirketi sahibi ve çiftçi Suat Güvenç de, soya fasulyesinin yetişmesi için şirket olarak projeye destek vermeye devam ettiklerini söyleyerek 'Bitkinin stratejik olarak ovamızda yetişmesi anlamında şirket olarak destek verdik. Bu desteğimize başından itibaren devam ediyoruz' dedi.