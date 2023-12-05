Türkiye'nin Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi 26 Unsura Ulaştı

Zeytin yetiştiriciliği ile ilgili geleneksel bilgi, yöntemler ve uygulamaların ulusal adaylık dosyasının kabulüyle, Türkiye'nin Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerinde kayıtlı kültürel unsurlarının sayısı 26'ya ulaştı. Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

"Zeytin Yetiştiriciliği ile İlgili Geleneksel Bilgi, Yöntemler ve Uygulamalar" isimli ulusal adaylık dosyasının kabulüyle, Türkiye'nin "Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerinde" kayıtlı kültürel unsurlarının sayısı 26'ya ulaştı.

Dışişleri Bakanlığı konu ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Zeytin Yetiştiriciliği ile İlgili Geleneksel Bilgi, Yöntemler ve Uygulamalar" isimli ulusal adaylık dosyasının, Botsvana'nın Kasane şehrinde düzenlenmekte olan Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Hükümetlerarası Komitesi'nin 18. Oturumunda, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesine kaydedildiği bildirildi.

Türkiye'nin, Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerinde kayıtlı kültürel unsurlarının sayısının 26'ya ulaştığı belirtildi.