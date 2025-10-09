Türkiye'nin Somali'deki Askeri Eğitim Faaliyetleri

GÖKHAN KAVAK/AHMET OSAMAA SATTİ - Türk silahlı kuvvetleri, Somali'nin barış ve istikrarı için TURKSOM Askeri Eğitim Üssü'nde 2017'den beri Somalili askerlere yönelik eğitim faaliyetleri yürütüyor.

AA muhabirinin edindiği ve derlediği bilgilere göre, Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı (STGK), Türkiye ve Somali arasında 2010 yılında Çerçeve Anlaşması, 2012 yılında Askeri Eğitim İş Birliği Anlaşması, 2014'te Türk Görev Kuvveti Protokolü ve 2015'teki Türk Görev Kuvveti Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulması kararlaştırıldı ve 30 Eylül 2017'de resmi olarak faaliyete geçti.

Hizmete açılan Anadolu Kışlası bünyesinde Somali Silahlı Kuvvetlerinin (SSK) teşkilat, eğitim öğretim, askeri altyapı, lojistik sistemlerinde iyileştirme, eğitime destek ve yardım gibi faaliyetler yürütülüyor.

Askeri Okul Komutanlığında ise öğrencilere askeri, akademik, temel ve savaş beden eğitiminin yanı sıra uygulamalı eğitim ve staj imkanı sunuluyor.

TURKSOM bünyesinde Somali Milli Ordusu teşkilatının oluşturulmasında ve geliştirilmesinde destek sağlanırken STGK bünyesindeki danışmanlar, Cumhurbaşkanlığı, Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri seviyesinde yerinde danışmanlık faaliyetleri yürütüyor.

Türkiye tarafından eğitilen ve donatılan "Kartal" Tugayları ve Özel Kuvvetler Komutanlığı bünyesinde eğitilen ve donatılan Özel Kuvvet Taburları ile diğer müttefiklerden, ABD'nin eğittiği "Danab" Tugayı, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından eğitilen Özel Kuvvet Taburu, operasyonel alanda faaliyet gösteriyor.

Türkiye'nin yetiştirdiği birlikler, özellikle Galguduud ve Hirshebelle bölgelerinde 2023'ten itibaren devlet otoritesini yeniden tesis etmeye yönelik operasyonlar yürütüyor.

Somali'de Türkiye'nin yanı sıra faaliyet gösteren uluslararası aktörler arasında Birleşmiş Milletler (BM), ABD, BAE, Afrika Komutanlığı, İngiltere, Afrika Birliği Somali Destek ve İstikrar Misyonu (AUSSOM), Avrupa Birliği Eğitim Misyonu (EUTM) ve çeşitli sivil toplum kuruluşları bulunuyor.

Ülkede Eş-Şebab terör örgütü ile mücadele kapsamında Uganda, Burundi, Etiyopya, Kenya ve Cibuti birliklerinden oluşan AUSSOM'da, Eylül 2025 itibarıyla 11 bin 467 askerle görev yapmayı sürdürüyor.