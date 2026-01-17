Türkiye'nin Somali Büyükelçisi, Somali Kuzeydoğu eyaleti yönetiminin göreve başlama törenine katıldı

Türkiye'nin Somali Büyükelçisi Alper Aktaş, Somali'nin Kuzeydoğu Eyaleti Cumhurbaşkanı Abdülkadir Ahmed Aw Ali ile yardımcısının göreve başlama törenine katıldı.

Tören için gittiği Kuzeydoğu eyaletinin başkenti Laascaanood'da yerel Sahal Televizyonu'na konuşan Büyükelçi Aktaş, Türkiye'nin Somali'ye desteğinin süreceğini vurgulayarak, "Her zaman Somalili kardeşlerimizin iyi gününde, kötü gününde yanında olduk, olmayı da sürdüreceğiz." dedi.

Aktaş, "Somali'nin birliğini, bütünlüğünü kuvvetlendiren böylesi anlamlı bir günde Somalili kardeşlerimizle bir arada olmaktan büyük bir onur ve memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Törenin önemine işaret eden Aktaş, "Kardeşlerimizi Kuzeydoğu Eyaleti'nde saygıyla, hürmetle, muhabbetle selamlıyoruz. Bugün tarihi bir gün, özel bir gün." diye konuştu.

Somali Cumhurbaşkanı, Başbakanı, kabine üyeleri, komşu ülkelerden heyetler ile Türkiye'nin Somali Büyükelçisi Alper Aktaş'ın yanı sıra Suudi Arabistan ve Sudan'ın Büyükelçileri ve çok sayıda davetli törene katıldı.

Kuzeydoğu eyaleti, Somali'de tek taraflı bağımsızlık ilan eden Somaliland bölgesinden, 2023 yılında yaşanan savaşın ardından ayrıldı. Bölge yönetimi, Somali Federal Hükümetine bağlılığını açıklayarak ülkenin federal sistemine katıldığını ilan etmişti.